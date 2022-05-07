В Одесской области вводят комендантский час с вечера 8-го до утра 10 мая – глава ОВА

"Что касается комендантского часа 9 мая: он будет действовать по всей территории Одесской области и будет длиться с 22.00 8 мая до 5.00 10 мая", – сказал он.

Марченко попросил жителей области с пониманием отнестись к таким мерам.

Спикер ОВА Сергей Братчук сообщил, что в указанное время запрещено находиться на улице и в общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.