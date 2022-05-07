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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одесской области вводят комендантский час с вечера 8-го до утра 10 мая – глава ОВА

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В Одессе 9 мая будет действовать комендантский час
В Одессе 9 мая будет действовать комендантский час
Фото: EPA

В Одесской области вводят комендантский час с вечера 8 мая до утра 10 мая. Об этом сообщил в Telegram 6 мая глава областной военной администрации Максим Марченко.

"Что касается комендантского часа 9 мая: он будет действовать по всей территории Одесской области и будет длиться с 22.00 8 мая до 5.00 10 мая", – сказал он.

Марченко попросил жителей области с пониманием отнестись к таким мерам.

Спикер ОВА Сергей Братчук сообщил, что в указанное время запрещено находиться на улице и в общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.

Контекст:

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Украины призвал граждан внимательно следить за сигналами воздушной тревоги 8-го и 9 мая, а также накануне этих дат.

Минобороны Украины ожидает провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесса, комендантский час, Одесская область, война России против Украины, Максим Марченко
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