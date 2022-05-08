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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты с помощью авиации обстреляли семь населенных пунктов Сумской области – украинские военные

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О стрельбе по украинской территории сообщили и пограничники
О стрельбе по украинской территории сообщили и пограничники
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

8 мая авиация российских оккупантов дважды обстреляла населенные пункты в Шосткинском районе Сумской области. Об этом в Facebook проинформировало оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины.

"Около 17.40 предварительно истребитель Су-30 нанес ракетно-бомбовый удар со стороны Российской Федерации по трем населенным пунктам Сумской области. Потерь личного состава нет", – сказано в сообщении.

Второй обстрел оккупанты устроили около 19.00 с применением предварительно вертолета.

"Ми-24 нанесли огневой удар армейской авиацией еще по четырем населенным пунктам региона", – отметили украинские военные.

Они призвали местное население не игнорировать сигналы воздушной тревоги и беречь свои жизни и здоровье.

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2141011756079611

Государственная пограничная служба Украины сообщает также, что по Шосткинскому району 8 мая россияне со своей территории стреляли из минометов и реактивных систем залпового огня.

"Несколько мин разорвалось на расстоянии около 1,5 км от границы в окрестностях одного из сел Городнянского района Черниговской области. Предварительно обошлось без жертв", – отметили пограничники.

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об обстреле российскими оккупантами территории Миропольской и Хотинской общин ракетами "воздух – земля". По его данным, был ранен пограничник.

Сумская область была освобождена от российских оккупантов в апреле. Впоследствии российские войска несколько раз обстреливали территорию украинского региона, в частности из авиации и реактивных систем залпового огня "Град".

Теги: Россия, война, Сумская область, авиация, граница, вертолет, пограничники, Черниговская область, истребители, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, миномет, российские оккупанты
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