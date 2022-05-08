Российские оккупанты с помощью авиации обстреляли семь населенных пунктов Сумской области – украинские военные

"Около 17.40 предварительно истребитель Су-30 нанес ракетно-бомбовый удар со стороны Российской Федерации по трем населенным пунктам Сумской области. Потерь личного состава нет", – сказано в сообщении.
Второй обстрел оккупанты устроили около 19.00 с применением предварительно вертолета.
"Ми-24 нанесли огневой удар армейской авиацией еще по четырем населенным пунктам региона", – отметили украинские военные.
Они призвали местное население не игнорировать сигналы воздушной тревоги и беречь свои жизни и здоровье.
Государственная пограничная служба Украины сообщает также, что по Шосткинскому району 8 мая россияне со своей территории стреляли из минометов и реактивных систем залпового огня.
"Несколько мин разорвалось на расстоянии около 1,5 км от границы в окрестностях одного из сел Городнянского района Черниговской области. Предварительно обошлось без жертв", – отметили пограничники.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об обстреле российскими оккупантами территории Миропольской и Хотинской общин ракетами "воздух – земля". По его данным, был ранен пограничник.
Сумская область была освобождена от российских оккупантов в апреле. Впоследствии российские войска несколько раз обстреливали территорию украинского региона, в частности из авиации и реактивных систем залпового огня "Град".