Российские оккупанты с помощью авиации обстреляли семь населенных пунктов Сумской области – украинские военные

О стрельбе по украинской территории сообщили и пограничники Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

"Около 17.40 предварительно истребитель Су-30 нанес ракетно-бомбовый удар со стороны Российской Федерации по трем населенным пунктам Сумской области. Потерь личного состава нет", – сказано в сообщении.

Второй обстрел оккупанты устроили около 19.00 с применением предварительно вертолета.

"Ми-24 нанесли огневой удар армейской авиацией еще по четырем населенным пунктам региона", – отметили украинские военные.

Они призвали местное население не игнорировать сигналы воздушной тревоги и беречь свои жизни и здоровье.

Государственная пограничная служба Украины сообщает также, что по Шосткинскому району 8 мая россияне со своей территории стреляли из минометов и реактивных систем залпового огня.

"Несколько мин разорвалось на расстоянии около 1,5 км от границы в окрестностях одного из сел Городнянского района Черниговской области. Предварительно обошлось без жертв", – отметили пограничники.

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