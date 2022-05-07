Российская авиация обстреляла и Сумскую область, и территорию РФ – Госпогранслужба Украины

"Сегодня после обеда вражеские самолеты, которые заходили со стороны Российской Федерации, дважды нанесли ракетно-бомбовый удар по украинской территории. [...] Во время одного из заходов вражеские самолеты обстреливали не только украинскую, но и открывали огонь по российской территории", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе рассказали, что "удары были нанесены на расстоянии около 20 км друг от друга парами самолетов, вероятнее всего, Су-35".

"Оба обстрела произошли на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского отряда. Украинские пограничники, несшие службу на этом направлении, успели укрыться", – объяснили в ГПСУ.

На видео, продемонстрированном пограничниками, зафиксированы воронки в лесопосадке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)