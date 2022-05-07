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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская авиация обстреляла и Сумскую область, и территорию РФ – Госпогранслужба Украины

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Пограничники успели укрыться, отметили в ГПСУ
Пограничники успели укрыться, отметили в ГПСУ
Фото: dpsu.gov.ua

7 мая авиация российских оккупантов нанесла удары по территории Украины и по территории РФ. Об этом проинформировала Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

"Сегодня после обеда вражеские самолеты, которые заходили со стороны Российской Федерации, дважды нанесли ракетно-бомбовый удар по украинской территории. [...] Во время одного из заходов вражеские самолеты обстреливали не только украинскую, но и открывали огонь по российской территории", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе рассказали, что "удары были нанесены на расстоянии около 20 км друг от друга парами самолетов, вероятнее всего, Су-35".

"Оба обстрела произошли на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского отряда. Украинские пограничники, несшие службу на этом направлении, успели укрыться", – объяснили в ГПСУ.

На видео, продемонстрированном пограничниками, зафиксированы воронки в лесопосадке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об обстреле российскими оккупантами территории Миропольской и Хотинской общин ракетами "воздух – земля". По его данным, был ранен пограничник.

Сумская область была освобождена от российских оккупантов в апреле. Впоследствии российские войска несколько раз обстреливали территорию украинского региона, в частности из авиации и реактивных систем залпового огня "Град".

Теги: Россия, война, Сумская область, авиация, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, самолеты, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты
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