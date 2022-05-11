Украинские военные начали обучение на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 в Германии – СМИ

По данным немецкого агентства, обучение более чем 60 украинских военных в артиллерийской школе Бундесвера (вооруженных сил Германии) в Идар-Оберштайне началось 11 мая. Тренировки продлятся около 40 дней, в зависимости от предыдущего опыта обращения солдат с таким тяжелым вооружением.
Panzerhaubitze 2000 – самоходная бронированная гаубица немецкого производства, она имеет пушку, установленную на гусеничной машине, похожую на танк, отмечает dpa.
Panzerhaubitze 2000 достигает дистанции стрельбы 30 км стандартными боеприпасами, а с боеприпасами повышенной дальности – 40 км.
Каждая гаубица управляется пятью солдатами.
Эксперты считают, что украинские военные смогут использовать гаубицы в сочетании с данными разведки для нанесения мощных артиллерийских ударов на больших дистанциях, подчеркивает немецкое агентство.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля ФРГ согласилась поставлять вооружение в Украину.
28 апреля немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила 6 мая, что Германия поставит Украине семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000, ее цитирует сайт минобороны Германии. Семь немецких, а также пять голландских Panzerhaubitzen 2000 будут доставлены в Украину, когда украинские солдаты пройдут обучение, отметили в Бундесвере.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила 10 мая в Киеве, что Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.