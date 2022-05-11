Украинские военные начали обучение на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 в Германии – СМИ

По данным немецкого агентства, обучение более чем 60 украинских военных в артиллерийской школе Бундесвера (вооруженных сил Германии) в Идар-Оберштайне началось 11 мая. Тренировки продлятся около 40 дней, в зависимости от предыдущего опыта обращения солдат с таким тяжелым вооружением.

Panzerhaubitze 2000 – самоходная бронированная гаубица немецкого производства, она имеет пушку, установленную на гусеничной машине, похожую на танк, отмечает dpa.

Panzerhaubitze 2000 достигает дистанции стрельбы 30 км стандартными боеприпасами, а с боеприпасами повышенной дальности – 40 км.

Каждая гаубица управляется пятью солдатами.

Эксперты считают, что украинские военные смогут использовать гаубицы в сочетании с данными разведки для нанесения мощных артиллерийских ударов на больших дистанциях, подчеркивает немецкое агентство.

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