ГОРДОН
 
 
МИР

Украинские военные начали обучение на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 в Германии – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тренировки украинских военных продлятся около 40 дней, отметили СМИ
Тренировки украинских военных продлятся около 40 дней, отметили СМИ
Фото: bmvg.de

Украинские солдаты 10 мая прибыли в Германию для обучения обращению с артиллерийской системой Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщило dpa со ссылкой на источники в правительстве.

По данным немецкого агентства, обучение более чем 60 украинских военных в артиллерийской школе Бундесвера (вооруженных сил Германии) в Идар-Оберштайне началось 11 мая. Тренировки продлятся около 40 дней, в зависимости от предыдущего опыта обращения солдат с таким тяжелым вооружением.

Panzerhaubitze 2000 – самоходная бронированная гаубица немецкого производства, она имеет пушку, установленную на гусеничной машине, похожую на танк, отмечает dpa.

Panzerhaubitze 2000 достигает дистанции стрельбы 30 км стандартными боеприпасами, а с боеприпасами повышенной дальности – 40 км.

Каждая гаубица управляется пятью солдатами.

Эксперты считают, что украинские военные смогут использовать гаубицы в сочетании с данными разведки для нанесения мощных артиллерийских ударов на больших дистанциях, подчеркивает немецкое агентство.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля ФРГ согласилась поставлять вооружение в Украину.

28 апреля немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила 6 мая, что Германия поставит Украине семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000, ее цитирует сайт минобороны Германии. Семь немецких, а также пять голландских Panzerhaubitzen 2000 будут доставлены в Украину, когда украинские солдаты пройдут обучение, отметили в Бундесвере.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила 10 мая в Киеве, что Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Теги: Германия, Украина, Нидерланды, правительство, военные, ФРГ, вооружение, военные учения, артиллерия, украинский военный, тренировка, обращение, Кристине Ламбрехт, Бундесвер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Букмекеры назвали пятерку вероятных претендентов на победу после первого полуфинала "Евровидения 2022"
Букмекеры назвали пятерку вероятных претендентов на победу после первого полуфинала "Евровидения 2022"
Кабаева снова беременна. Путин в ярости СМИ
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ
  Комаровский: Сбрею бороду, когда Путин сдохнет
  Комаровский: Сбрею бороду, когда Путин сдохнет G
Дмитрий ГОРДОН
Представитель Израиля на "Евровидении 2022" объявил о помолвке со своим бойфрендом
Представитель Израиля на "Евровидении 2022" объявил о помолвке со своим бойфрендом
Стивен Кинг позировал в кепке с желто-голубой надписью Ukraine
Стивен Кинг позировал в кепке с желто-голубой надписью Ukraine
  Alekseev о возлюбленной из РФ Синецкой: Она хочет жить со мной. Я, как мужчина, который ее любит, хочу поменять ей гражданство
  Alekseev о возлюбленной из РФ Синецкой: Она хочет жить со мной. Я, как мужчина, который ее любит, хочу поменять ей гражданство
Спасенная волонтерами в Бородянке кошка по кличке Шафа вернется к прежним хозяевам, которые называют ее Глорией
Спасенная волонтерами в Бородянке кошка по кличке Шафа вернется к прежним хозяевам, которые называют ее Глорией
  Мика Ньютон о жизни родителей в США: У нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся. Никто не хочет оставаться
  Мика Ньютон о жизни родителей в США: У нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся. Никто не хочет оставаться
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
"Приближает победу, как может". Витвицкая заявила, что ее бывший муж пошел добровольцем в ВСУ
"Приближает победу, как может". Витвицкая заявила, что ее бывший муж пошел добровольцем в ВСУ
"Запрыгнула на мужа, как в кино. Невероятно по нему скучала". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук вернулась в Киев
"Запрыгнула на мужа, как в кино. Невероятно по нему скучала". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук вернулась в Киев
  Чмерковский: Я никогда не перестану любить Америку, но знаю, где мои корни, и жду момента, когда смогу привезти сына в Украину
  Чмерковский: Я никогда не перестану любить Америку, но знаю, где мои корни, и жду момента, когда смогу привезти сына в Украину
Осадчая показала объятия с мужем в Киеве
Осадчая показала объятия с мужем в Киеве
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Запомните: я украинец. И другой Родины у меня нет". Бедняков ответил на обвинения россиян
"Запомните: я украинец. И другой Родины у меня нет". Бедняков ответил на обвинения россиян
Музыканты Kalush Orchestra рассказали, что сделают со своей наградой в случае победы на "Евровидении 2022"
Музыканты Kalush Orchestra рассказали, что сделают со своей наградой в случае победы на "Евровидении 2022"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (100739)
2
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (71277)
3
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами (62456)
4
Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения (60284)
5
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (41959)
6
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (41450)
7
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле (30271)
8
"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022" (27471)
 
 
 
 