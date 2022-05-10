Германия передаст Украине Gepards после того, как договорится о поставках снарядов к ним – Бербок

"Мы уже поставили 16 млн снарядов, тысячи фаустпатронов, Stingers и "Стрелы", а также другие средства, медицинские препараты. Мы говорили о бронированных машинах. Но, например, относительно Gepards... Мы можем их поставлять, но у нас нет для них снарядов. Мы пытаемся сейчас найти снаряды у тех стран, которые их могут поставлять для Gepards", – сказала Бербок.
Она отметила, что в планах у Германии также поставки Украине танков, гаубиц, противодроновых средств.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Самоходные установки Gepard, которые начали выпускать в 1973 году, предназначены для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на высотах до 3 км, а также наземных и надводных целей на дальности до 4,5 км. Машины оснащены двумя 35-миллиметровыми зенитными орудиями и пулеметом калибра 7,62. Всего было выпущено около 500 ЗСУ Gepard, они состоят на вооружении Германии, Румынии, Бразилии и Иордании.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января говорил, что официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением в связи с тем, что находится в зависимости от России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.
19 апреля канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия практически исчерпала количество оружия, которое может поставить из своих запасов.
21 апреля издание Bild сообщило, что министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной, хотя немецкая промышленность могла поставить многие виды вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран. Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.
Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.