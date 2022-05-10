Германия передаст Украине Gepards после того, как договорится о поставках снарядов к ним – Бербок

"Мы уже поставили 16 млн снарядов, тысячи фаустпатронов, Stingers и "Стрелы", а также другие средства, медицинские препараты. Мы говорили о бронированных машинах. Но, например, относительно Gepards... Мы можем их поставлять, но у нас нет для них снарядов. Мы пытаемся сейчас найти снаряды у тех стран, которые их могут поставлять для Gepards", – сказала Бербок.

Она отметила, что в планах у Германии также поставки Украине танков, гаубиц, противодроновых средств.

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Самоходные установки Gepard, которые начали выпускать в 1973 году, предназначены для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на высотах до 3 км, а также наземных и надводных целей на дальности до 4,5 км. Машины оснащены двумя 35-миллиметровыми зенитными орудиями и пулеметом калибра 7,62. Всего было выпущено около 500 ЗСУ Gepard, они состоят на вооружении Германии, Румынии, Бразилии и Иордании.