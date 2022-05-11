"Мы не можем сдаться, потому что не получали такого приказа". Боец "Азова" уверен, что Украина способна деблокировать Мариуполь

"Мы не можем сдаться, потому что не получали такого приказа. Это значит, что предыдущий (держать оборону) – остается в силе, мы четко его выполняем", – рассказал он.

Отвечая на вопрос о готовности сложить оружие при условии сохранения жизни, Самойленко напомнил, что "Азов" признан в России террористической организацией и в плену его побратимов ждет 25 лет тюрьмы. Кроме того, они являются свидетелями российских преступлений в Мариуполе, где, по последним данным, убиты более 25 тысяч человек.

"Россияне не заинтересованы оставлять живых свидетелей", – оценил ситуацию азовец.

При этом Самойленко уверен, что есть военный способ деблокировать завод "Азовсталь" и освободить бойцов.

"Это возможно военным путем, и это возможно политическим путем. Мы можем сказать вам, как это сделать военным образом, но, конечно, такие операции – это засекреченная информация", – заявил он в эфире Sky News.

Отказавшись сообщать детали, он отметил, что сидящие во "властных кабинетах в Украине" плохо понимают оперативную обстановку и что "здесь реальность другая" и поражение мариупольского сопротивления будет иметь катастрофические последствия для региона и всей страны.

"Моя жизнь и жизнь моих побратимов сейчас не имеет значения, и речь даже не о том, что половина моей телефонной книжки сейчас – это список умерших. Сейчас важно будущее наших людей и национальная безопасность. Наши возможности для борьбы здесь далеки от тех, которые могли бы принести значительный результат для обороны страны", – сказал Самойленко.