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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы не можем сдаться, потому что не получали такого приказа". Боец "Азова" уверен, что Украина способна деблокировать Мариуполь

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В полку "Азов" видят и политический, и военный способы прорвать блокаду
В полку "Азов" видят и политический, и военный способы прорвать блокаду
Фото: EPA

Полк Национальной гвардии Украины "Азов", который вместе с другими подразделениями продолжает оборону завода "Азовсталь" в Мариуполе, не получал приказа командования сдаться. Об этом 10 мая сообщил представитель полка, офицер управления разведки Илья Самойленко в интервью Sky News, опубликованном в YouTube.

"Мы не можем сдаться, потому что не получали такого приказа. Это значит, что предыдущий (держать оборону) – остается в силе, мы четко его выполняем", – рассказал он.

Отвечая на вопрос о готовности сложить оружие при условии сохранения жизни, Самойленко напомнил, что "Азов" признан в России террористической организацией и в плену его побратимов ждет 25 лет тюрьмы. Кроме того, они являются свидетелями российских преступлений в Мариуполе, где, по последним данным, убиты более 25 тысяч человек.

"Россияне не заинтересованы оставлять живых свидетелей", – оценил ситуацию азовец.

При этом Самойленко уверен, что есть военный способ деблокировать завод "Азовсталь" и освободить бойцов.

"Это возможно военным путем, и это возможно политическим путем. Мы можем сказать вам, как это сделать военным образом, но, конечно, такие операции – это засекреченная информация", – заявил он в эфире Sky News.

Отказавшись сообщать детали, он отметил, что сидящие во "властных кабинетах в Украине" плохо понимают оперативную обстановку и что "здесь реальность другая" и поражение мариупольского сопротивления будет иметь катастрофические последствия для региона и всей страны.

"Моя жизнь и жизнь моих побратимов сейчас не имеет значения, и речь даже не о том, что половина моей телефонной книжки сейчас – это список умерших. Сейчас важно будущее наших людей и национальная безопасность. Наши возможности для борьбы здесь далеки от тех, которые могли бы принести значительный результат для обороны страны", – сказал Самойленко.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода находится около 600 раненых военных.

Эвакуация мирных жителей оттуда завершилась 7 мая. Вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы.

Азовцы заявляли, что не будут сдаваться в плен. Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.

Украина запросила у союзников необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 10 мая в обращении к парламенту Мальты. "Мы нуждаемся в самолетах, вертолетах, специальной артиллерии и другом оружии, потому что сейчас, как и 80 лет назад, будущее Европы определяется на поле боя", – подчеркнул президент Украины.

Россия требует, чтобы защитники города сложили оружие.

Теги: Национальная гвардия, Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, ВСУ, война России против Украины
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