"Мы не можем сдаться, потому что не получали такого приказа". Боец "Азова" уверен, что Украина способна деблокировать Мариуполь

"Мы не можем сдаться, потому что не получали такого приказа. Это значит, что предыдущий (держать оборону) – остается в силе, мы четко его выполняем", – рассказал он.
Отвечая на вопрос о готовности сложить оружие при условии сохранения жизни, Самойленко напомнил, что "Азов" признан в России террористической организацией и в плену его побратимов ждет 25 лет тюрьмы. Кроме того, они являются свидетелями российских преступлений в Мариуполе, где, по последним данным, убиты более 25 тысяч человек.
"Россияне не заинтересованы оставлять живых свидетелей", – оценил ситуацию азовец.
При этом Самойленко уверен, что есть военный способ деблокировать завод "Азовсталь" и освободить бойцов.
"Это возможно военным путем, и это возможно политическим путем. Мы можем сказать вам, как это сделать военным образом, но, конечно, такие операции – это засекреченная информация", – заявил он в эфире Sky News.
Отказавшись сообщать детали, он отметил, что сидящие во "властных кабинетах в Украине" плохо понимают оперативную обстановку и что "здесь реальность другая" и поражение мариупольского сопротивления будет иметь катастрофические последствия для региона и всей страны.
"Моя жизнь и жизнь моих побратимов сейчас не имеет значения, и речь даже не о том, что половина моей телефонной книжки сейчас – это список умерших. Сейчас важно будущее наших людей и национальная безопасность. Наши возможности для борьбы здесь далеки от тех, которые могли бы принести значительный результат для обороны страны", – сказал Самойленко.
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода находится около 600 раненых военных.
Эвакуация мирных жителей оттуда завершилась 7 мая. Вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы.
Азовцы заявляли, что не будут сдаваться в плен. Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.
Украина запросила у союзников необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 10 мая в обращении к парламенту Мальты. "Мы нуждаемся в самолетах, вертолетах, специальной артиллерии и другом оружии, потому что сейчас, как и 80 лет назад, будущее Европы определяется на поле боя", – подчеркнул президент Украины.
Россия требует, чтобы защитники города сложили оружие.