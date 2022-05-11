В Мариуполе до конца года от болезней и невыносимых условий может умереть до 10 тыс. человек – мэр

По словам Бойченко, сейчас в городе находится около 150–170 тыс. человек.
"Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе последуют эпидемии. Сейчас большая часть населения – старики и больные люди. Без надлежащих условий смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы", – заявил он.
Бойченко отметил, что часть жителей города из близлежащих поселков вернулась в город, потому что их не пропускают на подконтрольную правительству территорию Украины из-за жесткой системы фильтрации.
"Но россияне продолжают геноцид, который начали 24 февраля. Наши люди в смертельной опасности. Поэтому нужна полная эвакуация города", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, однако оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля Зеленский сказал, что большую часть Мариуполя россияне "давно захватили".
23 апреля президент объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
По данным разведки на 8 мая, в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тыс. человек.