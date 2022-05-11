В Мариуполе до конца года от болезней и невыносимых условий может умереть до 10 тыс. человек – мэр

В Мариуполе, по оценкам мэрии, находится около 150-170 тыс. жителей Фото: EPA

По словам Бойченко, сейчас в городе находится около 150–170 тыс. человек.

"Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе последуют эпидемии. Сейчас большая часть населения – старики и больные люди. Без надлежащих условий смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы", – заявил он.

Бойченко отметил, что часть жителей города из близлежащих поселков вернулась в город, потому что их не пропускают на подконтрольную правительству территорию Украины из-за жесткой системы фильтрации.

"Но россияне продолжают геноцид, который начали 24 февраля. Наши люди в смертельной опасности. Поэтому нужна полная эвакуация города", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)