Украина предложила обменять раненых военнослужащих с "Азовстали" на пленных россиян – Верещук

Об этом вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в Telegram 11 мая.
Верещук заявила, что РФ не соглашается на процедуру extraction, провести которую призывали защитники Мариуполя. Она также пишет, что украинские военнослужащие не согласны сдаваться в плен и это достойно уважения. В полку "Азов" отмечали, что у них приказ держать оборону, который они выполняют.
"Правительство прорабатывает разные варианты. Ни один из них не идеален. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий. В качестве первого шага предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят с "Азовстали" по гуманитарному коридору, в то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются", – написала Верещук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Бои продолжаются до сих пор.
Эвакуация мирных жителей с территории завода, как заявляла Верещук, завершилась 7 мая. Вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что там находятся 600 раненых украинских военных. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в полку "Азов". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский 29 апреля обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.
Украина запросила у союзников военную помощь, чтобы деблокировать Мариуполь, но пока у страны нет такого оружия и именно в таком объеме, как необходимо для деблокады Мариуполя, говорил президент Украины Владимир Зеленский 10 мая.
Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.