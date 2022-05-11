Украина предложила обменять раненых военнослужащих с "Азовстали" на пленных россиян – Верещук

Об этом вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в Telegram 11 мая.

Верещук заявила, что РФ не соглашается на процедуру extraction, провести которую призывали защитники Мариуполя. Она также пишет, что украинские военнослужащие не согласны сдаваться в плен и это достойно уважения. В полку "Азов" отмечали, что у них приказ держать оборону, который они выполняют.

"Правительство прорабатывает разные варианты. Ни один из них не идеален. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий. В качестве первого шага предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят с "Азовстали" по гуманитарному коридору, в то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются", – написала Верещук.

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