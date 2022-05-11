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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина предложила обменять раненых военнослужащих с "Азовстали" на пленных россиян – Верещук

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"Азовсталь" последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные
"Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные
Фото: ЕРА

Украина предложила обменять раненых украинских военнослужащих, которые находятся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области, на пленных российских военнослужащих.

Об этом вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в Telegram 11 мая.

Верещук заявила, что РФ не соглашается на процедуру extraction, провести которую призывали защитники Мариуполя. Она также пишет, что украинские военнослужащие не согласны сдаваться в плен и это достойно уважения. В полку "Азов" отмечали, что у них приказ держать оборону, который они выполняют.

"Правительство прорабатывает разные варианты. Ни один из них не идеален. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий. В качестве первого шага предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят с "Азовстали" по гуманитарному коридору, в то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются", – написала Верещук.

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских. 

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился. 

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Бои продолжаются до сих пор. 

Эвакуация мирных жителей с территории завода, как заявляла Верещук, завершилась 7 мая. Вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что там находятся 600 раненых украинских военных. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в полку "Азов". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский 29 апреля обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

Украина запросила у союзников военную помощь, чтобы деблокировать Мариуполь, но пока у страны нет такого оружия и именно в таком объеме, как необходимо для деблокады Мариуполя, говорил президент Украины Владимир Зеленский 10 мая. 

Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, Азовсталь, Ирина Верещук, война России против Украины, обмен пленными
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