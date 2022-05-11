Российские МЧСники, которые разбирают завалы в Мариуполе, грабят дома местных жителей – советник мэра

"Мариуполь. Разбор завалов рабочими МЧС России ожидаемо превратился в разбор запасов мариупольцев. Кроме самих последствий бомбардировок, МЧСники России убирают и имущество мариупольцев, оставшееся в домах и квартирах. Мародерство – неотъемлемая черта россиян", – заявил он.
По словам Андрющенко, мариупольцы отказываются работать над сбором тел погибших.
"Видимо, поэтому МЧС России дало добро на такую себе премию за наш счет", – добавил советник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, однако оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля Зеленский сказал, что большую часть Мариуполя россияне "давно захватили".
23 апреля президент объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
По данным офицера управления разведки Ильи Самойленко на 8 мая, в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тыс. человек.