Российские МЧСники, которые разбирают завалы в Мариуполе, грабят дома местных жителей – советник мэра

"Мариуполь. Разбор завалов рабочими МЧС России ожидаемо превратился в разбор запасов мариупольцев. Кроме самих последствий бомбардировок, МЧСники России убирают и имущество мариупольцев, оставшееся в домах и квартирах. Мародерство – неотъемлемая черта россиян", – заявил он.

По словам Андрющенко, мариупольцы отказываются работать над сбором тел погибших.

"Видимо, поэтому МЧС России дало добро на такую себе премию за наш счет", – добавил советник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)