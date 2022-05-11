Омбудсмен Денисова: Ужасных историй будет еще больше после освобождения Мариуполя, Изюма, Херсона, Донецкой и Луганской областей

Денисова: В 2014-м в том числе и мы недоработали – не зафиксировали, не доказали, что были преступления Фото: Людмила Денісова / Facebook

"После Бучи, Бородянки, Гостомеля у нас теперь Чернигов... У нас очень много ужасных историй. И будет их еще больше. Мы же все равно освободим Мариуполь, Изюм, Херсон, Донецкую и Луганскую области. И мы должны быть готовы к тому, чтобы качественно зафиксировать все эти преступления. Чтобы фамилии, которые мы называем [стали известны], чтобы больше никому неповадно было", – подчеркнула омбудсмен.

Она считает, что одной из причин происходящего сейчас стали в том числе недоработки украинской правоохранительной системы и недостаточная международная реакция.

"Почему такое могло случиться в 2022 году? Потому что в 2014-м в том числе и мы недоработали – не зафиксировали, не доказали, что были преступления. Что и тогда были фосфорные бомбы. Я говорю "мы" – власть, общественность, правозащитные организации не донесли миру, а довольствовались глубокой обеспокоенностью, сочувствуем, малюсенькими санкциями. Если бы хоть половина тех санкций, которые введены сейчас, были тогда, 2022 год мог быть не в таком объеме уничтожительной войны, как сейчас. Поэтому наша задача – зафиксировать как можно более тщательно преступления, что мы и делаем, и проинформировать мир об этом", – сказала Денисова.

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