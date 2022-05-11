Омбудсмен Денисова: Ужасных историй будет еще больше после освобождения Мариуполя, Изюма, Херсона, Донецкой и Луганской областей

"После Бучи, Бородянки, Гостомеля у нас теперь Чернигов... У нас очень много ужасных историй. И будет их еще больше. Мы же все равно освободим Мариуполь, Изюм, Херсон, Донецкую и Луганскую области. И мы должны быть готовы к тому, чтобы качественно зафиксировать все эти преступления. Чтобы фамилии, которые мы называем [стали известны], чтобы больше никому неповадно было", – подчеркнула омбудсмен.
Она считает, что одной из причин происходящего сейчас стали в том числе недоработки украинской правоохранительной системы и недостаточная международная реакция.
"Почему такое могло случиться в 2022 году? Потому что в 2014-м в том числе и мы недоработали – не зафиксировали, не доказали, что были преступления. Что и тогда были фосфорные бомбы. Я говорю "мы" – власть, общественность, правозащитные организации не донесли миру, а довольствовались глубокой обеспокоенностью, сочувствуем, малюсенькими санкциями. Если бы хоть половина тех санкций, которые введены сейчас, были тогда, 2022 год мог быть не в таком объеме уничтожительной войны, как сейчас. Поэтому наша задача – зафиксировать как можно более тщательно преступления, что мы и делаем, и проинформировать мир об этом", – сказала Денисова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Официально войну в РФ называют "спецоперацией" и преследуют всех, кто употребляет слово "война" и говорит о мире.
По данным Национальной полиции Украины, после начала полномасштабного вторжения РФ открыто более 10 тыс. уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Среди них издевательства, сексуальное насилие, расстрелы мирных граждан. Задержано более 750 вероятных диверсантов. Всего Нацполиция получила от украинцев около 2 млн сообщений о противоправных действиях россиян.