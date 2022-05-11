Оккупанты утром обстреляли Черниговскую область из минометов – ОВА

"В 6.00 совершен очередной минометный обстрел нашей территории с территории российской мерзости. Враг постоянно это делает. Поэтому у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте осторожны. Также помним, что ракеты летают над Украиной", – говорится в сообщении.

Чаус также отметил, что в области в усиленном режиме работает Служба автодорог, саперы ГСЧС и энергетики, возобновляющие электроснабжение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)