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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром обстреляли Черниговскую область из минометов – ОВА

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Чаус призвал жителей приграничных районов области быть особенно осторожными
Чаус призвал жителей приграничных районов области быть особенно осторожными
Фото: Viacheslav Chaus / Facebook

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли минометами с территории РФ Черниговскую область. Об этом сообщил 11 мая в Telegram глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"В 6.00 совершен очередной минометный обстрел нашей территории с территории российской мерзости. Враг постоянно это делает. Поэтому у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте осторожны. Также помним, что ракеты летают над Украиной", – говорится в сообщении.

Чаус также отметил, что в области в усиленном режиме работает Служба автодорог, саперы ГСЧС и энергетики, возобновляющие электроснабжение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Части Черниговской и Сумской области были оккупированы после масштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

30 апреля россияне обстреляли из минометов пункт пропуска через границу в Черниговской области "Сеньковка".

Теги: Россия, Украина, война, оккупация, граница, Черниговская область, обстрелы, война России против Украины, миномет, войска, Вячеслав Чаус, российские оккупанты
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