Оккупанты утром обстреляли Черниговскую область из минометов – ОВА

"В 6.00 совершен очередной минометный обстрел нашей территории с территории российской мерзости. Враг постоянно это делает. Поэтому у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте осторожны. Также помним, что ракеты летают над Украиной", – говорится в сообщении.
Чаус также отметил, что в области в усиленном режиме работает Служба автодорог, саперы ГСЧС и энергетики, возобновляющие электроснабжение.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Части Черниговской и Сумской области были оккупированы после масштабного вторжения России 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
30 апреля россияне обстреляли из минометов пункт пропуска через границу в Черниговской области "Сеньковка".