Войска РФ утром нанесли ракетные удары по двум микрорайонам Славянска – мэр

"Утро 11 мая в Славянске выдалось холодным и недобрым. Враг нанес ракетные удары по двум микрорайонам города. К счастью, обошлось без жертв", – сообщил он.
Степень разрушений власти уточняют.
Лях призвал не публиковать фото и видео с мест попадания ракет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.