Войска РФ утром нанесли ракетные удары по двум микрорайонам Славянска – мэр

Лях призвал не публиковать фото и видео с мест попадания ракет Фото: Вадим Лях / Facebook

"Утро 11 мая в Славянске выдалось холодным и недобрым. Враг нанес ракетные удары по двум микрорайонам города. К счастью, обошлось без жертв", – сообщил он.

Степень разрушений власти уточняют.

Лях призвал не публиковать фото и видео с мест попадания ракет.

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