"Поздравление" с 9 мая от "братьев". Российские оккупанты обстреляли центр Славянска

"Поздравление" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждений сейчас выясняем", – написал Лях.

Он призвал местных жителей не игнорировать сигналы тревоги, а также не выкладывать в сеть видео и фото обстрелов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.