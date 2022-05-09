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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Поздравление" с 9 мая от "братьев". Российские оккупанты обстреляли центр Славянска

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Лях: Степень повреждений сейчас выясняем
Лях: Степень повреждений сейчас выясняем
Фото: Вадим Лях / Facebook

Российские оккупанты 9 мая обстреляли центр Славянска Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил мэр города Вадим Лях.

"Поздравление" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждений сейчас выясняем", – написал Лях.

Он призвал местных жителей не игнорировать сигналы тревоги, а также не выкладывать в сеть видео и фото обстрелов.

https://www.facebook.com/vadymlyah/posts/3052677418315771

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Славянск, обстрелы, война России против Украины, Вадим Лях, российские оккупанты
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