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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-глава МИД Британии призвал рассмотреть угрозы РФ о ядерном оружии на заседании Генассамблеи ООН

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Оуэн отметил, что политика в отношении ядерного оружия реализуется после секретных консультаций с правительствами союзников по НАТО
Оуэн отметил, что политика в отношении ядерного оружия реализуется после секретных консультаций с правительствами союзников по НАТО
Фото: EPA

Инициатива о вынесении на Генеральную Ассамблею ООН угроз России применить ядерное оружие заслуживает серьезного рассмотрения. Об этом в комментарии Guildhall 10 мая заявил член Палаты лордов британского парламента, экс-министр иностранных дел Великобритании Дэвид Оуэн.

"Что касается предложения вынести угрозы России о применении ядерного оружия на Генеральную Ассамблею ООН, то оно заслуживает серьезного рассмотрения, и я уверен, что именно так этот вопрос и рассматривается", – заявил Оуэн.

Он отметил, что политика в отношении ядерного оружия проводится правительствами самостоятельно и реализуется после секретных консультаций с правительствами союзников по НАТО, в частности, двух других ядерных государства – Франции и США.

"Такой подход касается и публичных заявлений в Совете Безопасности и на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, также он применяется в вопросах тактики голосований и согласования текстов резолюций. Тут речь идет о самодисциплине, и такой подход был признан и поддержан моими коллегами в Палате общин и Палате лордов, когда я занимал пост министра иностранных дел Великобритании в 1977–1979 годах", – добавил экс-министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в начале мая, что не уверен в том, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Великобритания, ядерное оружие, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН
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