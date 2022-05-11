Экс-глава МИД Британии призвал рассмотреть угрозы РФ о ядерном оружии на заседании Генассамблеи ООН

Оуэн отметил, что политика в отношении ядерного оружия реализуется после секретных консультаций с правительствами союзников по НАТО Фото: EPA

"Что касается предложения вынести угрозы России о применении ядерного оружия на Генеральную Ассамблею ООН, то оно заслуживает серьезного рассмотрения, и я уверен, что именно так этот вопрос и рассматривается", – заявил Оуэн.

Он отметил, что политика в отношении ядерного оружия проводится правительствами самостоятельно и реализуется после секретных консультаций с правительствами союзников по НАТО, в частности, двух других ядерных государства – Франции и США.

"Такой подход касается и публичных заявлений в Совете Безопасности и на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, также он применяется в вопросах тактики голосований и согласования текстов резолюций. Тут речь идет о самодисциплине, и такой подход был признан и поддержан моими коллегами в Палате общин и Палате лордов, когда я занимал пост министра иностранных дел Великобритании в 1977–1979 годах", – добавил экс-министр.

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