"Его душа выбралась. А я все еще здесь". Защитница Мариуполя овдовела спустя три дня после свадьбы на "Азовстали"

Карпиленко рассказала, что познакомилась в будущим супругом, когда проходила службу в Донецком пограничном отряде – она была начальником пресс-службы. Этим летом пара должна была праздновать три года отношений.
"Когда уже было понятно, что что-то нехорошо начинается, Андрей еще был военнослужащим, я военной уже не была. Меня списали по здоровью, я инвалид III группы. По факту я непригодна к воинской службе в невоенное время, а в военное я частично пригодна. Андрей мне говорил тогда, чтобы я уезжала из города, потому что может двигаться война. В то же время он знал, что я не поеду, что я должна остаться", – вспоминает женщина.
24 февраля, когда Карпиленко уже понимала, что точно будет полномасштабная война, она сама обратилась в военкомат и ее мобилизовали в полк "Азов". Вместе с Андреем они оказались заблокированы на "Азовстали".
"Коммуницировали редко, не говоря уже о том, чтобы встречаться... Первая встреча была, когда Андрей попал под обстрел, у него было осколочное ранение. Он прибежал из госпиталя ко мне ночью и сказал: "Давай поженимся здесь", – говорит она.
Тогда женщина не дала ответ, и во второй раз Андрей пришел к ней уже с обручальными кольцами, сделанными из фольги.
"Очень хотелось жениться 5-го числа, в день рождения полка "Азов". Фактически это был просто рапорт, но Андрей прибежал и мы обменялись другими кольцами. У меня было кольцо моей покойной мамы, а у него – кольцо моей бабушки, которая ждет нас живыми и здоровыми. Мы побыли вместе, сделали такие свадебные бункерные фотографии. Я была очень счастлива", – рассказывает Карпиленко.
7 мая Андрей погиб. Карпиленко вспоминает, что в последнем разговоре с супругом она просила его обязательно выжить, а он просил ее обязательно выбраться с "Азовстали".
"Я ему обещала выбраться, он мне обещал выжить. Но по факту из этого адского места, где очень мучаются наши раненые защитники, где они гибнут, его душа отсюда выбралась. А я все еще здесь... Очень хочется к нему. Но я ему обещала выбраться", – говорит она.
Карпиленко добавила: ее история не единственная, на "Азовстали" продолжают гибнуть украинские защитники. Она призвала Украину и мировое сообщество помочь им выбраться из оккупированного города.
"Я хочу видеть своих собратьев счастливыми, хочу увидеть их с семьями. Хочу увидеть их не такими, которые постоянно страдают от боли. Хочу увидеть их в безопасности. Я прошу дать нам жизнь", – обратилась она.
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что там находятся 600 раненых украинских военных. 10 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказалась от такой процедуры. Сейчас Украина предлагает обменять раненых украинских военнослужащих на пленных российских военнослужащих.