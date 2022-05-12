"Его душа выбралась. А я все еще здесь". Защитница Мариуполя овдовела спустя три дня после свадьбы на "Азовстали"

Карпиленко рассказала, что познакомилась в будущим супругом, когда проходила службу в Донецком пограничном отряде – она была начальником пресс-службы. Этим летом пара должна была праздновать три года отношений.

"Когда уже было понятно, что что-то нехорошо начинается, Андрей еще был военнослужащим, я военной уже не была. Меня списали по здоровью, я инвалид III группы. По факту я непригодна к воинской службе в невоенное время, а в военное я частично пригодна. Андрей мне говорил тогда, чтобы я уезжала из города, потому что может двигаться война. В то же время он знал, что я не поеду, что я должна остаться", – вспоминает женщина.

24 февраля, когда Карпиленко уже понимала, что точно будет полномасштабная война, она сама обратилась в военкомат и ее мобилизовали в полк "Азов". Вместе с Андреем они оказались заблокированы на "Азовстали".

"Коммуницировали редко, не говоря уже о том, чтобы встречаться... Первая встреча была, когда Андрей попал под обстрел, у него было осколочное ранение. Он прибежал из госпиталя ко мне ночью и сказал: "Давай поженимся здесь", – говорит она.

Тогда женщина не дала ответ, и во второй раз Андрей пришел к ней уже с обручальными кольцами, сделанными из фольги.

Скриншот: Dmytro Kozatskyi / YouTube

"Очень хотелось жениться 5-го числа, в день рождения полка "Азов". Фактически это был просто рапорт, но Андрей прибежал и мы обменялись другими кольцами. У меня было кольцо моей покойной мамы, а у него – кольцо моей бабушки, которая ждет нас живыми и здоровыми. Мы побыли вместе, сделали такие свадебные бункерные фотографии. Я была очень счастлива", – рассказывает Карпиленко.

7 мая Андрей погиб. Карпиленко вспоминает, что в последнем разговоре с супругом она просила его обязательно выжить, а он просил ее обязательно выбраться с "Азовстали".

"Я ему обещала выбраться, он мне обещал выжить. Но по факту из этого адского места, где очень мучаются наши раненые защитники, где они гибнут, его душа отсюда выбралась. А я все еще здесь... Очень хочется к нему. Но я ему обещала выбраться", – говорит она.

Карпиленко добавила: ее история не единственная, на "Азовстали" продолжают гибнуть украинские защитники. Она призвала Украину и мировое сообщество помочь им выбраться из оккупированного города.

"Я хочу видеть своих собратьев счастливыми, хочу увидеть их с семьями. Хочу увидеть их не такими, которые постоянно страдают от боли. Хочу увидеть их в безопасности. Я прошу дать нам жизнь", – обратилась она.

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