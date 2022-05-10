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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе местные жители отказываются разбирать завалы драмтеатра, оккупанты привлекли МЧС России

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По данным Associated Press, в результате бомбардировки театра погибли около 600 человек
По данным Associated Press, в результате бомбардировки театра погибли около 600 человек
Фото: Андрющенко Time / Telegram

В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты продолжают разбирать завалы драматического театра, разрушенного в результате бомбардировки армией РФ. Об этом 10 мая сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что оккупанты привлекли к работам МЧС России.

"Российские оккупанты продолжили разбор завалов драматического театра. В связи с массовым отказом мариупольцев участвовать в разборе привлечены работники МЧС России. Больше техники, больше людей", – говорится в сообщении.

По данным Андрющенко, пакеты с телами погибших вывозят тракторными лафетами.

"Самое ужасное – мы уже никогда не узнаем настоящее количество погибших. Россия очень быстро прячет следы собственных преступлений", – добавил советник мэра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 марта после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибли около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, театр, Мариуполь, МЧС РФ, советник, обстрелы, война России против Украины, бомба, погибшие, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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