В Мариуполе местные жители отказываются разбирать завалы драмтеатра, оккупанты привлекли МЧС России

По данным Associated Press, в результате бомбардировки театра погибли около 600 человек Фото: Андрющенко Time / Telegram

Он отметил, что оккупанты привлекли к работам МЧС России.

"Российские оккупанты продолжили разбор завалов драматического театра. В связи с массовым отказом мариупольцев участвовать в разборе привлечены работники МЧС России. Больше техники, больше людей", – говорится в сообщении.

По данным Андрющенко, пакеты с телами погибших вывозят тракторными лафетами.

"Самое ужасное – мы уже никогда не узнаем настоящее количество погибших. Россия очень быстро прячет следы собственных преступлений", – добавил советник мэра.

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