Главарь "ДНР" Пушилин заявил, что экстракции из "Азовстали" не будет и что оккупанты планируют доводить ситуацию до "логического завершения"

Террорист выдвинул требование, чтобы украинские военные на "Азовстали" "сложили оружие и пошли под трибунал" Фото: ЕРА

Пушилин, в частности, отметил, что российская армия продолжает штурм "Азовстали".

"Там уже все планомерно идет, все понятно. Гражданских нет, поэтому наши подразделения могут с холодной головой, с понятными расчетами могут выводить ситуацию эту к логическому завершению", – сказал террорист.

Оккупанты отвергают экстракцию украинских военнослужащих с "Азовстали".

"Я говорю об этих всех припадках, о всякого рода экстракшенах. Послушайте, но это же не экстрадиция. Они пытаются прийти к почетной капитуляции. Но какая почетная капитуляция? Почему мы должны по этому пути пойти", – заявил Пушилин.

Террорист выдвинул требование, чтобы военные на "Азовстали" "сложили оружие и пошли под трибунал".

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