Главарь "ДНР" Пушилин заявил, что экстракции из "Азовстали" не будет и что оккупанты планируют доводить ситуацию до "логического завершения"

Пушилин, в частности, отметил, что российская армия продолжает штурм "Азовстали".
"Там уже все планомерно идет, все понятно. Гражданских нет, поэтому наши подразделения могут с холодной головой, с понятными расчетами могут выводить ситуацию эту к логическому завершению", – сказал террорист.
Оккупанты отвергают экстракцию украинских военнослужащих с "Азовстали".
"Я говорю об этих всех припадках, о всякого рода экстракшенах. Послушайте, но это же не экстрадиция. Они пытаются прийти к почетной капитуляции. Но какая почетная капитуляция? Почему мы должны по этому пути пойти", – заявил Пушилин.
Террорист выдвинул требование, чтобы военные на "Азовстали" "сложили оружие и пошли под трибунал".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что там находятся 600 раненых украинских военных. 10 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказалась от такой процедуры. Сейчас Украина предлагает обменять раненых украинских военнослужащих на пленных российских военнослужащих.