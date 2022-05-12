Джемилев рассказал о письме Эрдогану от защитников Мариуполя, поиски вариантов их спасения продолжаются

"Мариуполь – наша боль и гордость. Вклад воинов – защитников Мариуполя в нашу независимость просто бесценен. Они исполнили свой долг, но сейчас их нужно спасать. Я получил письмо от командира "Азова" к президенту Эрдогану. Мы сразу перевели его на турецкий и отправили лидеру Турции", – сказал он.
Лидер крымскотатарского народа отметил, что неделей ранее в Украину приезжал советник Эрдогана и "говорил, что они делают для наших героев".
"Эрдоган дважды разговаривал с [президентом РФ Владимиром] Путиным. И предложил направить корабль в порт Бердянска, поскольку порт в Мариуполе заминирован, вместе с турецкими наблюдателями, и турецкая сторона будет гарантом того, что эти бойцы до конца войны будут гостями Турции. Оккупанты сказали, что выпустят только мирных жителей, а военные должны сдаться в плен", – объяснил Джемилев.
Он подчеркнул, что сейчас "продолжаются поиски вариантов спасения бойцов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских.
21 апреля Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что там находятся 600 раненых украинских военных. 10 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.
Однако Россия отказалась от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.