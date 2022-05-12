Джемилев рассказал о письме Эрдогану от защитников Мариуполя, поиски вариантов их спасения продолжаются

"Мариуполь – наша боль и гордость. Вклад воинов – защитников Мариуполя в нашу независимость просто бесценен. Они исполнили свой долг, но сейчас их нужно спасать. Я получил письмо от командира "Азова" к президенту Эрдогану. Мы сразу перевели его на турецкий и отправили лидеру Турции", – сказал он.

Лидер крымскотатарского народа отметил, что неделей ранее в Украину приезжал советник Эрдогана и "говорил, что они делают для наших героев".

"Эрдоган дважды разговаривал с [президентом РФ Владимиром] Путиным. И предложил направить корабль в порт Бердянска, поскольку порт в Мариуполе заминирован, вместе с турецкими наблюдателями, и турецкая сторона будет гарантом того, что эти бойцы до конца войны будут гостями Турции. Оккупанты сказали, что выпустят только мирных жителей, а военные должны сдаться в плен", – объяснил Джемилев.

Он подчеркнул, что сейчас "продолжаются поиски вариантов спасения бойцов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)