Джамала во время награждения в США заявила о необходимости деоккупации Мариуполя. Видео

Джамала: Я приняла награду от имени всех украинских артистов, использующих свой голос, чтобы рассказать о преступлениях, совершаемых Россией в Украине Фото: Jamala | Джамала / Facebook

"Я приняла награду от имени всех украинских артистов, использующих свой голос, чтобы рассказать о преступлениях, совершаемых Россией в Украине. Это наша общая борьба и наши общие маленькие победы, – написала певица.

Джамала отметила, что во время награждения она рассказала присутствовавшим в зале главам государств, послам, бизнесменам, актерам и журналистам о нападении РФ на Украину, а также попросила спасти Мариуполь.

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