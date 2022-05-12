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12 мая, 2022
 
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Джамала во время награждения в США заявила о необходимости деоккупации Мариуполя. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джамала: Я приняла награду от имени всех украинских артистов, использующих свой голос, чтобы рассказать о преступлениях, совершаемых Россией в Украине
Джамала: Я приняла награду от имени всех украинских артистов, использующих свой голос, чтобы рассказать о преступлениях, совершаемых Россией в Украине
Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Украинская певица Джамала получила награду от Атлантического совета США за защиту украинской культуры и самобытности во время российского вторжения. Об этом она сообщила 12 мая на своей странице в Facebook.

"Я приняла награду от имени всех украинских артистов, использующих свой голос, чтобы рассказать о преступлениях, совершаемых Россией в Украине. Это наша общая борьба и наши общие маленькие победы, – написала певица.

Джамала отметила, что во время награждения она рассказала присутствовавшим в зале главам государств, послам, бизнесменам, актерам и журналистам о нападении РФ на Украину, а также попросила спасти Мариуполь. 

https://www.facebook.com/jamalaofficial/videos/309399218015464/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. В настоящее время певица дает концерты в поддержку Украины в разных странах. Дети Джамалы в это время проживают с ее сестрой в Турции, а муж остался в Украине.

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских. 

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился. 

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Бои продолжаются до сих пор. 

Эвакуация мирных жителей с территории завода, как заявляла Верещук, завершилась 7 мая. Вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что там находятся 600 раненых украинских военных. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в полку "Азов". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский 29 апреля обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

Украина запросила у союзников военную помощь, чтобы деблокировать Мариуполь, но пока у страны нет такого оружия и в таком объеме, который необходим для деблокады Мариуполя, говорил президент Украины Владимир Зеленский 10 мая. 

Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.

Теги: США, Мариуполь, Джамала, война России против Украины, вознаграждение
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