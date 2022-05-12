Украина призвала Совбез и генсека ООН обеспечить эвакуацию раненых с "Азовстали"

Кислица рассказал в Совбезе ООН, что россияне ежедневно штурмуют "Азовсталь", сбрасывают авиабомбы, обстреливают из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Они даже во время эвакуации мирных жителей продолжали обстреливать украинских военных, сопровождавших эвакуируемых из района завода, в результате трое украинских военнослужащих были убиты.
"Многие на "Азовстали" были тяжело ранены и не имеют доступа к медицинскому лечению, в котором срочно нуждаются. Потому мы считаем, что эвакуационная операция должна быть продолжена. Мы призываем Совет Безопасности и генерального секретаря приложить дальнейшие усилия, чтобы обеспечить эвакуацию больных и раненых с территории "Азовстали" в соответствии с международным гуманитарным правом", – сказал Кислица.
Он подчеркнул, что эти люди должны быть доставлены в безопасные места, где их право на жизнь будет гарантировано, причем российский плен таким местом не является.
Кислица добавил, что Украина также обеспокоена тем, что репрессивная российская практика использования фильтрационных лагерей для украинцев, убегающих с опасных территорий, была усилена.
"Нечеловеческие условия и жестокое обращение. Слово "фильтрационный" может рассматриваться только как эвфемизм для "концентрационный", – подчеркнул он.
Постпред добавил, что Украина требует от России немедленно и безоговорочно освободить из фильтрационного лагеря маму четырехлетней Алисы, с которой ее разлучили при эвакуации из Мариуполя.
"Мы призываем ЮНИСЕФ использовать все возможные средства, чтобы защитить права этого ребенка и других детей, которых россияне разлучили со своими родителями", – сказал Кислица.
Он добавил, что Россия ежедневно продолжает ракетный террор, нанося удары в основном по гражданской инфраструктуре. С 24 февраля Россия выпустила более 2100 ракет по украинским городам и селам. Также РФ продолжает похищение украинских детей.
"Россия – единственный бенефициар бездействия Совета в вопросе ее войны против Украины. В то же время я сомневаюсь, что в интересах 14 членов Совета Безопасности мириться с российской стратегией подрыва авторитета Совета. Я призываю Совет Безопасности проявить решимость и защитить этот орган и его мандат от деструктивных действий России", – резюмировал Кислица.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что там находятся 600 раненых украинских военных. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.
Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.