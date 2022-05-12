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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полк "Азов" заявил, что выбивает россиян с территории "Азовстали"

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Украинские военные выбивают врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь", заявили в "Азове"
Украинские военные выбивают врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь", заявили в "Азове"
Скриншот: AZOV media / YouTube

Военнослужащие полка Национальной гвардии Украины "Азов", несмотря на полное окружение и крайне сложную обстановку, выбивают российских оккупантов с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

Об этом 12 мая сообщила пресс-служба полка и опубликовала в YouTube видео с названием "Полк "Азов" делает невозможное". 

"Несмотря на очень сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых, бойцы полка "Азов" продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь". Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения. Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается, несмотря ни на что", – говорится в описании к видео. 

ВИДЕО
Видео: AZOV media / YouTube
Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Бои продолжаются до сих пор.

7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что там находятся 600 раненых украинских военных. 10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.

Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, штурм, полк Азов, Азовсталь, военнослужащий
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