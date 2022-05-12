Комаровский: Защитники Мариуполя вызывают чувство преклонения. Это реальные герои

"Первое ощущение – это преклонение. Это реально герои. И подвиг этот трудно вообще осознать. Даже осознать! Столько времени, сколько они сопротивляются, представляю, в каких условиях эти люди находятся… Люди, которые давным-давно для себя все решили. Они еще до начала войны определили свой путь. Это очень важно, когда люди определяют свой путь и никакие даже самые страшные внешние обстоятельства не дают им даже намека, что они могут с этого пути свернуть", – отметил Комаровский.
По его мнению, это высшее проявление героизма.
"И когда я смотрю на этих ребят, думаю: жаль, наверное, что у нас нельзя быть дважды Героем Украины. Такие люди – это гордость страны", – подчеркнул Комаровский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что там находятся 600 раненых украинских военных. 10 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.
Россия отказалась от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.