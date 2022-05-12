Комаровский: Защитники Мариуполя вызывают чувство преклонения. Это реальные герои

"Первое ощущение – это преклонение. Это реально герои. И подвиг этот трудно вообще осознать. Даже осознать! Столько времени, сколько они сопротивляются, представляю, в каких условиях эти люди находятся… Люди, которые давным-давно для себя все решили. Они еще до начала войны определили свой путь. Это очень важно, когда люди определяют свой путь и никакие даже самые страшные внешние обстоятельства не дают им даже намека, что они могут с этого пути свернуть", – отметил Комаровский.

По его мнению, это высшее проявление героизма.

"И когда я смотрю на этих ребят, думаю: жаль, наверное, что у нас нельзя быть дважды Героем Украины. Такие люди – это гордость страны", – подчеркнул Комаровский.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)