"Мечтаю, что следующими станут наши защитники, спасенные с "Азовстали". Time выпустил номер с украинской журналисткой на обложке

Руденко: У меня смешанные чувства, потому что я понимаю, что толчком для обложки стала ужасная война Фото: Ольга Руденко / Facebook

"Встречайте новейший класс лидеров следующего поколения Time: Ольга Руденко и The Kyiv Independent открывают миру окно в разрушительную войну", – говорится в описании.

Meet TIME’s newest class of Next Generation Leaders: @olya_rudenko and the @KyivIndependent are giving the world a window into a devastating war https://t.co/SQeoWtZKqE pic.twitter.com/LOWlkW3W83 — TIME (@TIME) May 12, 2022

В статье о Руденко на сайте Time она рассказывает о своей карьере, о конфликте коллектива Kyiv Post с владельцем, приведшем к созданию The Kyiv Independent, о том, как ее издание готовилось к возможной полномасштабной войне и как работает теперь, предоставляя миру англоязычные материалы о событиях в Украине.

На обложке с Руденко говорится, что в номере, помимо ее, истории еще девяти "лидеров следующего поколения" – это постоянная рубрика на сайте Time. В этот выпуск попали также британский креативный директор и британский актер, южно-корейская K-Pop-группа, американская бариста, организовавшая профсоюз в Starbucks, непальский защитник природы, самый молодой министр Монголии, нигерийский музыкант, трансгендер из Канады и бьюти-блогер из США.

Руденко прокомментировала интервью и обложку с ней в Time в Facebook. Она подчеркнула, что это ценное признание команды The Kyiv Independent, которая решила "не идти на компромиссы с нашими принципами" и учредила новое издание.

"Конечно, у меня смешанные чувства, потому что я понимаю, что толчком для обложки стала ужасная война. Я остро чувствую, что все, что все мы сейчас делаем и что с нами происходит: от обложки журнала и "пулитцера" до чашки кофе в центре Киева, – возможно благодаря нашим защитникам, которые приносят за это высшую жертву", – написала Руденко.

Она отметила, что очень мало украинцев были на обложке Time.

"Был [президент] Владимир Зеленский. В 1953 году – [авиаконструктор] Игорь Сикорский. По крайней мере дважды — наши люди на репортажных фото с войны. Мечтаю, что следующими украинцами на обложке этого журнала станут наши защитники, спасенные с "Азовстали", – написала редактор.

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