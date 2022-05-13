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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мечтаю, что следующими станут наши защитники, спасенные с "Азовстали". Time выпустил номер с украинской журналисткой на обложке

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Руденко: У меня смешанные чувства, потому что я понимаю, что толчком для обложки стала ужасная война
Руденко: У меня смешанные чувства, потому что я понимаю, что толчком для обложки стала ужасная война
Фото: Ольга Руденко / Facebook

Один из майских номеров американского еженедельного журнала Time вышел с портретом главреда украинского издания The Kyiv Independent Ольгой Руденко на обложке. Издание опубликовало фото обложки в Twitter.

"Встречайте новейший класс лидеров следующего поколения Time: Ольга Руденко и The Kyiv Independent открывают миру окно в разрушительную войну", – говорится в описании. 

В статье о Руденко на сайте Time она рассказывает о своей карьере, о конфликте коллектива Kyiv Post с владельцем, приведшем к созданию The Kyiv Independent, о том, как ее издание готовилось к возможной полномасштабной войне и как работает теперь, предоставляя миру англоязычные материалы о событиях в Украине.

На обложке с Руденко говорится, что в номере, помимо ее, истории еще девяти "лидеров следующего поколения" – это постоянная рубрика на сайте Time. В этот выпуск попали также британский креативный директор и британский актер, южно-корейская K-Pop-группа, американская бариста, организовавшая профсоюз в  Starbucks, непальский защитник природы, самый молодой министр Монголии, нигерийский музыкант, трансгендер из Канады и бьюти-блогер из США. 

Руденко прокомментировала интервью и обложку с ней в Time в Facebook. Она подчеркнула, что это ценное признание команды The Kyiv Independent, которая решила "не идти на компромиссы с нашими принципами" и учредила новое издание.

"Конечно, у меня смешанные чувства, потому что я понимаю, что толчком для обложки стала ужасная война. Я остро чувствую, что все, что все мы сейчас делаем и что с нами происходит: от обложки журнала и "пулитцера" до чашки кофе в центре Киева, – возможно благодаря нашим защитникам, которые приносят за это высшую жертву", – написала Руденко.

Она отметила, что очень мало украинцев были на обложке Time.

"Был [президент] Владимир Зеленский. В 1953 году – [авиаконструктор] Игорь Сикорский. По крайней мере дважды — наши люди на репортажных фото с войны. Мечтаю, что следующими украинцами на обложке этого журнала станут наши защитники, спасенные с "Азовстали", – написала редактор. 

https://www.facebook.com/olga.rudenko/posts/5180707758661652

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: военные, Мариуполь, Азовсталь, журналисты, Time, война России против Украины, журнал, Ольга Руденко, Kyiv Independent
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