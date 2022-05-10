ГОРДОН
 
 
МИР

Украинским журналистам присудили Пулитцеровскую премию за "отвагу, стойкость и приверженность правде"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские журналисты удостоились награды за работу в условиях российской агрессии и российской пропаганды
Украинские журналисты удостоились награды за работу в условиях российской агрессии и российской пропаганды
Фото: EPA

9 мая украинским журналистам присудили Пулитцеровскую премию. Трансляция церемонии объявления лауреатов велась на YouTube-канале премии.

Украинские журналисты получили награду в номинации "Особое упоминание" за "отвагу, стойкость и приверженность правде", которые они проявляют "во время безжалостного вторжения [президента РФ] Владимира Путина в их страну и его пропагандистской войны в России".

"Несмотря на обстрелы, похищения, оккупацию и даже гибель в своих рядах, они настойчиво пытаются показать точную картину ужасной реальности, делая честь Украине и журналистам всего мира", – заявили учредители премии.

Пулитцеровскую премию в номинации "Особое упоминание" присуждают нерегулярно с 1930 года. За это время ее вручили 46 раз, сообщается на сайте премии. Ее лауреатами были отдельные журналисты, писатели, газеты, но никогда до этого – все журналисты одной страны. В 1945 году в этой номинации были отмечены картографы, работающие в американской прессе, "за карты военных действий, которые помогли заметно прояснить ситуацию на фронте и повысить общественную осведомленность о прогрессе армейских подразделений и флота". 

Пулитцеровская премия вручается Колумбийским университетом, она считается самой престижной наградой в США в области журналистики. Победителей выбирают в 15 категориях в области журналистики и в семи категориях в области искусства. Их полный список опубликован на сайте премии. 

Главную награду – в номинации "За служение обществу" – получила американская газета Washington Post. Она была удостоена премии за освещение событий 6 января 2021 года, когда сторонники предыдущего президента США Дональда Трампа, не согласившись с результатами выборов, взяли штурмом здание Капитолия. Washington Post отметила, что тогда в освещении событий были задействованы более 100 журналистов издания. 

Также награды в разных номинациях получили журналисты Miami Herald, Tampa Bay Times, New York Times, Getty Images, Los Angeles Times и другие.

Агентство Associated Press отметило, что победитель в номинации "За служение обществу" получает золотую медаль, а победители в других категориях  по $15 тыс. 

Контекст:

По данным Национального союза журналистов Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ, с 24 февраля, в Украине погибло 24 медийщика, среди них них есть граждане Украины и иностранцы. 

Кроме того, среди погибших есть журналисты, которые после нападения России мобилизовались и служили в Вооруженных сил Украины. В частности, 4 мая в Харьковской области погиб корреспондент телеканала "Дом", который служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, Александр Махов.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, СМИ, Украина, пропаганда, Пулитцеровская премия, свобода слова, журналисты, российская агрессия, война России против Украины, The Washington Post
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Вице-спикер эстонского парламента исполнил повстанческую песню "Браття українці", посвятив ее всем защитникам Украины. Видео
  Вице-спикер эстонского парламента исполнил повстанческую песню "Браття українці", посвятив ее всем защитникам Украины. Видео
Британский ведущий Кларксон отправил в Украину четыре авто для эвакуации, загрузив их гуманитарными грузами. Фото
Британский ведущий Кларксон отправил в Украину четыре авто для эвакуации, загрузив их гуманитарными грузами. Фото
  "Назад, Россия! Назад". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский призвал российских оккупантов вернуться домой к женам, детям и матерям. Видео
  "Назад, Россия! Назад". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский призвал российских оккупантов вернуться домой к женам, детям и матерям. Видео
  "Наших песен там теперь нет". Пивоваров заявил, что забрал у артистов из РФ права на свои треки
  "Наших песен там теперь нет". Пивоваров заявил, что забрал у артистов из РФ права на свои треки
"Это ее история и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле
"Это ее история и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле
  "Я не знаю, как они будут с этим жить". Покинувшая Россию певица Монеточка высказалась о коллегах, поддерживающих войну в Украине
  "Я не знаю, как они будут с этим жить". Покинувшая Россию певица Монеточка высказалась о коллегах, поддерживающих войну в Украине
"Я приняла одно из самых сложных решений". Ефросинина рассказала, почему решила покинуть Украину вместе с детьми и собакой
"Я приняла одно из самых сложных решений". Ефросинина рассказала, почему решила покинуть Украину вместе с детьми и собакой
  Участники "Евровидения 2022" из Польши и Украины спели Stefania. Видео
  Участники "Евровидения 2022" из Польши и Украины спели Stefania. Видео
Поддерживающим и замалчивающим нападение РФ на Украину Петросяну, Винокуру и Киркорову бессрочно запрещен въезд в Латвию
Поддерживающим и замалчивающим нападение РФ на Украину Петросяну, Винокуру и Киркорову бессрочно запрещен въезд в Латвию
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса
"Дед воевал за Отчизну, а ты, сука, продала Украину". Лолита в посте о 9 мая и Львове умолчала о военной агрессии РФ
"Дед воевал за Отчизну, а ты, сука, продала Украину". Лолита в посте о 9 мая и Львове умолчала о военной агрессии РФ
"После 100 дней интенсивной терапии наша девочка наконец-то дома". Чопра впервые показала дочь, рожденную суррогатной матерью
"После 100 дней интенсивной терапии наша девочка наконец-то дома". Чопра впервые показала дочь, рожденную суррогатной матерью
"Эта проклятая война открыла в нас скрытые резервы". Дурнев заявил о важности единения украинцев
"Эта проклятая война открыла в нас скрытые резервы". Дурнев заявил о важности единения украинцев
"Есть много людей, которым не хватает той материнской любви, которую мне посчастливилось получить". Чмерковский показал свою маму-одесситку
"Есть много людей, которым не хватает той материнской любви, которую мне посчастливилось получить". Чмерковский показал свою маму-одесситку
"Люблю эти фотографии, на них счастье". Мозговая показала редкие снимки с покойным отцом
"Люблю эти фотографии, на них счастье". Мозговая показала редкие снимки с покойным отцом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой (128474)
2
Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения (56200)
3
Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину (36266)
4
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (25065)
5
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (21655)
6
"Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным (18023)
7
Руслана, Тина Кароль, Сердючка, Джамала, Go-A. Кто и как представлял Украину на "Евровидении". Видео (16985)
8
"Это ее история и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле (13556)
 
 
 
 