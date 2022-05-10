Украинским журналистам присудили Пулитцеровскую премию за "отвагу, стойкость и приверженность правде"

Украинские журналисты получили награду в номинации "Особое упоминание" за "отвагу, стойкость и приверженность правде", которые они проявляют "во время безжалостного вторжения [президента РФ] Владимира Путина в их страну и его пропагандистской войны в России".

"Несмотря на обстрелы, похищения, оккупацию и даже гибель в своих рядах, они настойчиво пытаются показать точную картину ужасной реальности, делая честь Украине и журналистам всего мира", – заявили учредители премии.

Пулитцеровскую премию в номинации "Особое упоминание" присуждают нерегулярно с 1930 года. За это время ее вручили 46 раз, сообщается на сайте премии. Ее лауреатами были отдельные журналисты, писатели, газеты, но никогда до этого – все журналисты одной страны. В 1945 году в этой номинации были отмечены картографы, работающие в американской прессе, "за карты военных действий, которые помогли заметно прояснить ситуацию на фронте и повысить общественную осведомленность о прогрессе армейских подразделений и флота".

Пулитцеровская премия вручается Колумбийским университетом, она считается самой престижной наградой в США в области журналистики. Победителей выбирают в 15 категориях в области журналистики и в семи категориях в области искусства. Их полный список опубликован на сайте премии.

Главную награду – в номинации "За служение обществу" – получила американская газета Washington Post. Она была удостоена премии за освещение событий 6 января 2021 года, когда сторонники предыдущего президента США Дональда Трампа, не согласившись с результатами выборов, взяли штурмом здание Капитолия. Washington Post отметила, что тогда в освещении событий были задействованы более 100 журналистов издания.

Также награды в разных номинациях получили журналисты Miami Herald, Tampa Bay Times, New York Times, Getty Images, Los Angeles Times и другие.

Агентство Associated Press отметило, что победитель в номинации "За служение обществу" получает золотую медаль, а победители в других категориях – по $15 тыс.