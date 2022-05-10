Украинским журналистам присудили Пулитцеровскую премию за "отвагу, стойкость и приверженность правде"

Украинские журналисты получили награду в номинации "Особое упоминание" за "отвагу, стойкость и приверженность правде", которые они проявляют "во время безжалостного вторжения [президента РФ] Владимира Путина в их страну и его пропагандистской войны в России".
"Несмотря на обстрелы, похищения, оккупацию и даже гибель в своих рядах, они настойчиво пытаются показать точную картину ужасной реальности, делая честь Украине и журналистам всего мира", – заявили учредители премии.
Пулитцеровскую премию в номинации "Особое упоминание" присуждают нерегулярно с 1930 года. За это время ее вручили 46 раз, сообщается на сайте премии. Ее лауреатами были отдельные журналисты, писатели, газеты, но никогда до этого – все журналисты одной страны. В 1945 году в этой номинации были отмечены картографы, работающие в американской прессе, "за карты военных действий, которые помогли заметно прояснить ситуацию на фронте и повысить общественную осведомленность о прогрессе армейских подразделений и флота".
Пулитцеровская премия вручается Колумбийским университетом, она считается самой престижной наградой в США в области журналистики. Победителей выбирают в 15 категориях в области журналистики и в семи категориях в области искусства. Их полный список опубликован на сайте премии.
Главную награду – в номинации "За служение обществу" – получила американская газета Washington Post. Она была удостоена премии за освещение событий 6 января 2021 года, когда сторонники предыдущего президента США Дональда Трампа, не согласившись с результатами выборов, взяли штурмом здание Капитолия. Washington Post отметила, что тогда в освещении событий были задействованы более 100 журналистов издания.
Также награды в разных номинациях получили журналисты Miami Herald, Tampa Bay Times, New York Times, Getty Images, Los Angeles Times и другие.
Агентство Associated Press отметило, что победитель в номинации "За служение обществу" получает золотую медаль, а победители в других категориях – по $15 тыс.
По данным Национального союза журналистов Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ, с 24 февраля, в Украине погибло 24 медийщика, среди них них есть граждане Украины и иностранцы.
Кроме того, среди погибших есть журналисты, которые после нападения России мобилизовались и служили в Вооруженных сил Украины. В частности, 4 мая в Харьковской области погиб корреспондент телеканала "Дом", который служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, Александр Махов.