Байден назвал штурм Капитолия в 2021 году попыткой переворота

"Буйная толпа 6 января 2021 года, вдохновленная побежденным бывшим президентом [Дональдом Трампом], стремилась с помощью насилия выиграть то, что она потеряла на избирательных участках, навязать волю толпы, отменить свободные и честные выборы и впервые – впервые в американской истории – остановить мирную передачу власти", – сказал он.

Поражение сторонников Трампа Байден назвал "победой демократии".

"Мы собрались здесь сегодня, чтобы противостоять силам в Америке, которые ценят власть выше принципов; силам, которые попытались совершить переворот – переворот против законно выраженной воли американского народа, – сея сомнения, выдумывая обвинения в мошенничестве и пытаясь украсть выборы 2020 года у народа", – добавил он.

Также во время выступления Байден в очередной раз оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис президентом. Такое случалось уже минимум трижды.