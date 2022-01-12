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Байден назвал штурм Капитолия в 2021 году попыткой переворота

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Байден: Буйная толпа 6 января 2021 года, вдохновленная побежденным бывшим президентом, стремилась с помощью насилия навязать свою волю
Байден: Буйная толпа 6 января 2021 года, вдохновленная побежденным бывшим президентом, стремилась с помощью насилия навязать свою волю
Фото: EPA

Президент США Джо Байден назвал штурм Капитолия, который произошел 6 января 2021 года, попыткой переворота. Такое заявление он сделал 11 января во время выступления в Атланте, речь опубликована на сайте Белого дома.

"Буйная толпа 6 января 2021 года, вдохновленная побежденным бывшим президентом [Дональдом Трампом], стремилась с помощью насилия выиграть то, что она потеряла на избирательных участках, навязать волю толпы, отменить свободные и честные выборы и впервые – впервые в американской истории – остановить мирную передачу власти", – сказал он.

Поражение сторонников Трампа Байден назвал "победой демократии".

"Мы собрались здесь сегодня, чтобы противостоять силам в Америке, которые ценят власть выше принципов; силам, которые попытались совершить переворот – переворот против законно выраженной воли американского народа, – сея сомнения, выдумывая обвинения в мошенничестве и пытаясь украсть выборы 2020 года у народа", – добавил он.

Также во время выступления Байден в очередной раз оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис президентом. Такое случалось уже минимум трижды.

Контекст:

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: бывший вице-президент Джо Байден получил 306 голосов, 45-й президент США Дональд Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп пытался оспорить результаты голосования в судах различных штатов. 6 января 2020 года на митинге перед Белым домом он заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Байдена.

Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение –в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Джо Байден, штурм, Конгресс США, нападение, беспорядки, Дональд Трамп
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