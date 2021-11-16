Бывший советник Трампа, отказавшийся давать показания о штурме Капитолия, сдался ФБР

На видео представители ФБР выводят бывшего близкого соратника Трампа из автомобиля и проходят с ним через толпу журналистов. Бэннон остановился и сделал несколько кратких комментариев.
"Я не хочу, чтобы кто-либо отвлекал ваше внимание от того, что мы делаем каждый день", – говорит на видео Бэннон.
Here's the @CNNnewsroom video of Steve Bannon arriving at an FBI field office to turn himself in pic.twitter.com/O27MFhA9VK— Brian Stelter (@brianstelter) November 15, 2021
Как отмечает Politico, около четырех часов Бэннон провел под стражей, после чего его освободили под подписку о невыезде. CNN уточняет, что соратник Трампа согласился сдать свой паспорт, уведомлять о любых выездах за пределы округа и запрашивать разрешение суда на выезд за пределы континентальной части США.
Бэннон – один из более 30 приближенных людей Трампа, которых специальный комитет Палаты представителей США вызвал для дачи показаний о событиях, предшествовавших штурму Капитолия.
Однако Бэннон отказался давать показания или предоставлять документы до тех пор, пока комитет не достигнет соглашения с Трампом о привилегиях исполнительной власти или суд не рассмотрит этот вопрос. Эти привилегии должны были засекретить ряд документов, которые касаются штурма Капитолия.
Конгресс США воспринял отказ Бэннона от дачи показаний как неуважение к Конгрессу и 22 октября проголосовал за привлечение его к ответственности.
12 ноября минюст США предъявил экс-советнику Трампа обвинение в неуважении к Конгрессу.