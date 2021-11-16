Бывший советник Трампа, отказавшийся давать показания о штурме Капитолия, сдался ФБР

На видео представители ФБР выводят бывшего близкого соратника Трампа из автомобиля и проходят с ним через толпу журналистов. Бэннон остановился и сделал несколько кратких комментариев.

"Я не хочу, чтобы кто-либо отвлекал ваше внимание от того, что мы делаем каждый день", – говорит на видео Бэннон.

Here's the @CNNnewsroom video of Steve Bannon arriving at an FBI field office to turn himself in pic.twitter.com/O27MFhA9VK — Brian Stelter (@brianstelter) November 15, 2021

Как отмечает Politico, около четырех часов Бэннон провел под стражей, после чего его освободили под подписку о невыезде. CNN уточняет, что соратник Трампа согласился сдать свой паспорт, уведомлять о любых выездах за пределы округа и запрашивать разрешение суда на выезд за пределы континентальной части США.