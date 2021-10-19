Трамп подал в суд на комитет Конгресса, который расследует штурм Капитолия

Трамп выступает против обнародования около 40 документов, связанных со штурмом Капитолия Фото: EPA

Трамп выступает против обнародования около 40 документов, связанных с делом. По его словам, материалы, которые запросил спецкомитет, подпадают под действие так называемых привилегий исполнительной власти, которые защищают конфиденциальность некоторых сообщений между должностными лицами Белого дома.

В иске 45-го президента говорится, что запросы Палаты представителей на эти документы "беспрецедентны по своей широте и объему и не связаны с какой-либо законной законодательной целью".

В нем также утверждается, что отказ президента США Джо Байдена засекретить некоторые документы был "политической уловкой, направленной на умиротворение его партизанских союзников".

В свою очередь председатель комитета Бенни Томпсон и вице-председатель Лиз Чейни заявили, что Трамп своим иском хочет помешать расследованию событий 6 января. А в Белом доме отметили, что не будут утверждать привилегию для запрашиваемых документов.