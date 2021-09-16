Участники январского штурма Капитолия в США координировали действия в TikTok – Politico

В результате беспорядков у здания Капитолия погибли пять человек Фото: ЕРА

Экстремисты использовали TikTok в преддверии беспорядков 6 января для того, чтобы в тот день принести оружие в Вашингтон.

Управление разведки и анализа министерства внутренней безопасности США заявило, что "американские экстремисты использовали принадлежащую Китаю платформу социальных сетей", чтобы вербовать людей для своих целей и обмениваться тактическими рекомендациями.

В TikTok заявили Politico, что компания активно работает над противодействием экстремизму. На платформе нет места насильственному экстремизму или высказываниям, разжигающим ненависть. TikTok удаляет любой подобный контент и блокирует пользователей, которые нарушают правила пользования, сказал пресс-секретарь компании Джейми Фавацца.