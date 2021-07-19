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В США участник штурма Капитолия получил первый тюремный срок

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Обвинения за штурм Капитолия предъявили почти 550 лицам
Обвинения за штурм Капитолия предъявили почти 550 лицам
Фото: EPA

Участник январского штурма американского Капитолия, 38-летний житель штата Флорида Пол Ходжкинс 19 июля получил восемь месяцев лишения свободы. Об этом сообщил телеканал CNN.

В прошлом месяце он признал себя виновным в препятствовании работе Конгресса. Он мешал подсчету голосов выборщиков, ворвавшись в зал заседаний Сената 6 января. Мужчина надел рубашку с изображением бывшего президента США Дональда Трампа и принес флаг в его честь.

Министерство юстиции США просило приговорить его к 1,5 годам лишения свободы, защита Ходжкинса добивалась условного срока.

Федеральный окружной судья Рэндольф Мосс заявил, что Ходжкинс участвовал в "тяжком преступлении против демократии". По его мнению, подсудимый заслужил снисхождения, поскольку признал вину "исключительно рано" и не участвовал в насилии 6 января.

Контекст:

Всего обвинения за штурм Капитолия предъявили почти 550 лицам, сoобщил CNN. В конце июня суд в Вашингтоне признал виновной жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд, которая также участвовала в штурме. Ей присудили три года условно, штраф в $500 и 120 часов общественных работ.

Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

Министерство юстиции США 14 марта назвало расследование штурма Капитолия "возможно, самым сложным" в истории ведомства. Сообщалось, что власти США предъявили обвинения 300 лицам, еще более 100 собираются предъявить.

Теги: США, штурм, Конгресс США, беспорядки, Флорида, судья
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