В США участник штурма Капитолия получил первый тюремный срок

В прошлом месяце он признал себя виновным в препятствовании работе Конгресса. Он мешал подсчету голосов выборщиков, ворвавшись в зал заседаний Сената 6 января. Мужчина надел рубашку с изображением бывшего президента США Дональда Трампа и принес флаг в его честь.

Министерство юстиции США просило приговорить его к 1,5 годам лишения свободы, защита Ходжкинса добивалась условного срока.

Федеральный окружной судья Рэндольф Мосс заявил, что Ходжкинс участвовал в "тяжком преступлении против демократии". По его мнению, подсудимый заслужил снисхождения, поскольку признал вину "исключительно рано" и не участвовал в насилии 6 января.