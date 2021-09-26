Среди участников штурма Капитолия был информатор ФБР – СМИ

Информатор сообщал ФБР о том, что происходит у здания Конгресса. По его словам, представители Proud Boys только следовали за сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку заранее не разрабатывали план штурма.

Как отмечает издание, в какой-то момент куратор информатора, скорее всего, не понял, что начался штурм, и попросил информатора держать его в курсе, особенно если будет иметь место какое-либо насилие.

По данным The New York Times, этот информатор начал сотрудничать с ФБР в июле 2020 года. Он также знаком с несколькими членами Proud Boys, в том числе с теми, кого потом обвинили в штурме Капитолия.