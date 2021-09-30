Олимпийский чемпион по плаванию признал себя виновным в участии в штурме Капитолия

Келлер получил золотые медали Олимпиады 2004 года в Афинах и Олимпиады 2008 года в Пекине Фото: EPA (архив)

"Он явно пытается загладить вину за ужасное решение, которое принял 6 января. Он смущен тем, что сделал в тот день, и хочет загладить вину перед судом и американским народом", – заявил судье адвокат Келлера Эдвард МакМахон.

Сделка предполагает, что прокуроры могут использовать его как публичного свидетеля на судебных процессах ввиду его популярности. Келлер получил золотые медали Олимпиады 2004 года в Афинах и Олимпиады 2008 года в Пекине.

Следователи опознали 38-летнего Келлера на видеозаписи внутри Капитолия. Он высокого роста и был в куртке олимпийской сборной США, поэтому хорошо заметен на видео, что позволило легко отследить его передвижения в течение часа, проведенного им в Капитолии.

Скриншот: cnn.com

В какой-то момент Келлер вступил в бой с полицией, кричал о законодателях-демократах и оттолкнул офицеров, которые пытались вывести его из здания, заявили прокуроры во время слушания.

По информации прокуратуры, через несколько дней после беспорядков Келлер уничтожил телефон и карту памяти, которые привез с собойв Вашингтон. Также он выбросил куртку олимпийской сборной США.

Келлеру предъявили обвинение и арестовали в январе этого года. Его обвинили в семи преступлениях, часть обвинений будет снята в рамках сделки о признании вины. Препятствование выборам в США считается уголовным преступлением, за которое предусмотрено тюремное заключение, но сотрудничество со следствием может уменьшить наказание.