Олимпийский чемпион по плаванию признал себя виновным в участии в штурме Капитолия

"Он явно пытается загладить вину за ужасное решение, которое принял 6 января. Он смущен тем, что сделал в тот день, и хочет загладить вину перед судом и американским народом", – заявил судье адвокат Келлера Эдвард МакМахон.
Сделка предполагает, что прокуроры могут использовать его как публичного свидетеля на судебных процессах ввиду его популярности. Келлер получил золотые медали Олимпиады 2004 года в Афинах и Олимпиады 2008 года в Пекине.
Следователи опознали 38-летнего Келлера на видеозаписи внутри Капитолия. Он высокого роста и был в куртке олимпийской сборной США, поэтому хорошо заметен на видео, что позволило легко отследить его передвижения в течение часа, проведенного им в Капитолии.
В какой-то момент Келлер вступил в бой с полицией, кричал о законодателях-демократах и оттолкнул офицеров, которые пытались вывести его из здания, заявили прокуроры во время слушания.
По информации прокуратуры, через несколько дней после беспорядков Келлер уничтожил телефон и карту памяти, которые привез с собойв Вашингтон. Также он выбросил куртку олимпийской сборной США.
Келлеру предъявили обвинение и арестовали в январе этого года. Его обвинили в семи преступлениях, часть обвинений будет снята в рамках сделки о признании вины. Препятствование выборам в США считается уголовным преступлением, за которое предусмотрено тюремное заключение, но сотрудничество со следствием может уменьшить наказание.
6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, экс-президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.
Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.
7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.
Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам, однако в Сенате его оправдали.
На данный момент прокуратура предъявила обвинения как минимум 615 людям в связи с беспорядками в Капитолии, сообщает CNN.