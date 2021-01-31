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В США задержали женщину, угрожавшую застрелить спикера Пелоси

В США задержали двух американок Дон Бэнкрофт и Диану Сантос-Смит, которые участвовали в штурме Капитолия. Их опознали по видео, которое сняла сама Бэнкрофт для своих детей и в котором она говорила, что хочет убить спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

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Пелоси является конгрессвумен от Демократической партии
Пелоси является конгрессвумен от Демократической партии
Фото: EPA

В США задержали двух женщин по обвинению в штурме Капитолия США. Одна из них заявляла, что хочет застрелить спикера Палаты представителей, конгрессвумен от демократов Нэнси Пелоси, сообщило 30 января издание The Washington Post.

Задержанных идентифицировали как Дон Бэнкрофт и Диану Сантос-Смит. Их опознали после того, как 12 января в ФБР сообщили, что получили видео, на котором они покидали Капитолий США 6 января среди большой толпы людей.

По данным ФБР, Бэнкрофт сама записала тот ролик и отправила его своим детям. В нем она рассказала, что ворвалась в Капитолий и искала Пелоси, чтобы "прострелить ее чертовы мозги", однако не нашла конгрессвумен.

Обеим женщинам предъявлено обвинение, в частности, в умышленном проникновении в здание или на территорию с ограниченным доступом без законных полномочий, в создании препятствий правительственной деятельности путем хулиганства.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, тогдашний президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полициибыли задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти". Теперь импичмент должен рассмотреть Сенат, хотя Трамп с 20 января не является президентом страны.

Теги: США, Конгресс США, беспорядки, Нэнси Пелоси
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