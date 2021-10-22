Конгрессмены США поддержали привлечение к ответственности экс-советника Трампа

Поддержали решение 229 конгрессменов, против выступили 202.

В неуважении к Конгрессу Бэннона обвинили из-за того, что он отказался давать показания перед комитетом, который расследует беспорядки возле Капитолия 6 января.

Его адвокат говорил, что Бэннон не будет давать показания или предоставлять документы до тех пор, пока комитет не достигнет соглашения с Трампом о привилегиях исполнительной власти или суд не рассмотрит этот вопрос. Эти привилегии должны были засекретить ряд документов, которые касаются штурма Капитолия.