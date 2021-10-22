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Конгрессмены США поддержали привлечение к ответственности экс-советника Трампа

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Бэннон отказался давать показания перед комитетом, который расследует беспорядки возле Капитолия 6 января
Бэннон отказался давать показания перед комитетом, который расследует беспорядки возле Капитолия 6 января
Фото: EPA

В Конгрессе США проголосовали за привлечение к ответственности экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа Стива Бэннона, которого обвиняют в неуважении к Конгрессу, отмечает CNN.

Поддержали решение 229 конгрессменов, против выступили 202.

В неуважении к Конгрессу Бэннона обвинили из-за того, что он отказался давать показания перед комитетом, который расследует беспорядки возле Капитолия 6 января.

Его адвокат говорил, что Бэннон не будет давать показания или предоставлять документы до тех пор, пока комитет не достигнет соглашения с Трампом о привилегиях исполнительной власти или суд не рассмотрит этот вопрос. Эти привилегии должны были засекретить ряд документов, которые касаются штурма Капитолия.

Контекст:

Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов тогдашнего кандидата в президенты США демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

Министерство юстиции США 14 марта назвало расследование штурма Капитолия, "возможно, самым сложным" в истории ведомства. Всего обвинения за штурм Капитолия предъявили почти 550 лицам, сообщил CNN. В конце июня суд в Вашингтоне признал виновной жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд, которая также участвовала в штурме. Ей присудили три года условно, штраф в $500 и 120 часов общественных работ.

Первый реальный срок за штурм Капитолия американский суд назначил 19 июля. 38-летний житель штата Флорида Пол Ходжкинс получил восемь месяцев лишения свободы.

Теги: США, штурм, Конгресс США, Дональд Трамп, Стив Бэннон
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