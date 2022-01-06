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Байден обвинил Трампа в препятствовании мирной передаче власти: Он не может смириться с тем, что проиграл

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Байден (на фото) заявил, что Трамп первый президент в истории США, отказавшийся признать результаты выборов
Байден (на фото) заявил, что Трамп – первый президент в истории США, отказавшийся признать результаты выборов
Фото: EPA

Президент США Джо Байден, выступая 6 января в годовщину штурма вашингтонского Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа, раскритиковал своего предшественника, обвинив его в попытке саботировать результаты президентских выборов 2020 года. Об этом сообщает "Голос Америки".

Байден отметил, что Трамп стал первым президентом в истории США, который отказался признать результаты выборов.

"Впервые в нашей истории президент не просто проиграл выборы, но попытался предотвратить мирную передачу власти, когда разъяренная толпа ворвалась в Капитолий. Мы должны сделать так, чтобы подобное нападение никогда больше не повторилось", – сказал он.

Байден заявил, что утверждения Трампа о фальсификации результатов голосования могут подорвать принцип верховенства закона и повлиять на будущие выборы.

"Мы должны абсолютно четко понимать, где правда, а где ложь. Правда такова: бывший президент США создал и распространил паутину лжи о выборах 2020 года. Он сделал это, потому что ставит власть выше принципов. Он не может смириться с тем, что проиграл", – добавил американский президент.

Контекст:

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: бывший вице-президент Джо Байден получил 306 голосов, 45-й президент США Дональд Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп пытался оспорить результаты голосования в судах различных штатов. 6 января 2020 года на митинге перед Белым домом он заявил сторонникам, что никогда не признает поражения на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Байдена.

Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

Теги: США, выборы, Джо Байден, штурм, Конгресс США, нападение, беспорядки, Дональд Трамп, выборы в США
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