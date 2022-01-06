Байден обвинил Трампа в препятствовании мирной передаче власти: Он не может смириться с тем, что проиграл

Байден (на фото) заявил, что Трамп – первый президент в истории США, отказавшийся признать результаты выборов Фото: EPA

Байден отметил, что Трамп стал первым президентом в истории США, который отказался признать результаты выборов.

"Впервые в нашей истории президент не просто проиграл выборы, но попытался предотвратить мирную передачу власти, когда разъяренная толпа ворвалась в Капитолий. Мы должны сделать так, чтобы подобное нападение никогда больше не повторилось", – сказал он.

Байден заявил, что утверждения Трампа о фальсификации результатов голосования могут подорвать принцип верховенства закона и повлиять на будущие выборы.

"Мы должны абсолютно четко понимать, где правда, а где ложь. Правда такова: бывший президент США создал и распространил паутину лжи о выборах 2020 года. Он сделал это, потому что ставит власть выше принципов. Он не может смириться с тем, что проиграл", – добавил американский президент.