ГОРДОН
 
 
МИР

Участник штурма Капитолия попросил убежище в Беларуси – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ньюман заявил, что добирался из США в Беларусь через Италию, Швейцарию, Германию, Польшу и Украину
Ньюман заявил, что добирался из США в Беларусь через Италию, Швейцарию, Германию, Польшу и Украину
Скриншот: tvr.by

Участник протестов у здания Конгресса США в Вашингтоне 6 января Эван Ньюман летом этого года нелегально перешел белорусскую границу и попросил предоставить ему убежище в Беларуси. Об этом сообщил телеканал "Беларусь 1".

Ньюман – уроженец Калифорнии, бизнесмен, который занимается производством сумок, у него двое детей. Он заявил, что внесен в список самых разыскиваемых ФБР преступников.

"Меня обвиняют, я полагаю, по шести делам. Думаю, все они являются уголовными преступлениями… Но я не считаю, что я совершил какое-либо преступление. Одно из обвинений было очень обидным: утверждается, что я ударил офицера полиции, но это не имеет никаких оснований", – сказал Ньюман.

По информации телеканала, мужчина был задержан на белорусско-украинской границе 15 августа. Он проделал путь из США в Италию на самолете, оттуда на поезде в Швейцарию, на автомобиле в Германию, потом в Польшу, а затем в Украину, где проживал в Житомире около четырех месяцев, пока не заметил за собой слежку. По его версии, "СБУ начала преследовать его в Украине".

Контекст:

6 января на митинге перед Белым домом экс-президент Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов тогдашнего кандидата в президенты США демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

Министерство юстиции США 14 марта назвало расследование штурма Капитолия, "возможно, самым сложным" в истории ведомства. Всего обвинения за штурм Капитолия предъявили почти 550 лицам, сообщил CNN. В конце июня суд в Вашингтоне признал виновной жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд, которая также участвовала в штурме. Ей присудили три года условно, штраф в $500 и 120 часов общественных работ.

Первый реальный срок за штурм Капитолия американский суд назначил 19 июля. 38-летний житель штата Флорида Пол Ходжкинс получил восемь месяцев лишения свободы.

Теги: США, Беларусь, ФБР, штурм, Конгресс США, беспорядки, убежище, нелегалы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Не даю ей нормально спать". Павел и Марина Зибровы поделились секретом крепкого брака
  "Не даю ей нормально спать". Павел и Марина Зибровы поделились секретом крепкого брака
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа
Лидия Таран попала в ДТП. Подробности аварии
Лидия Таран попала в ДТП. Подробности аварии
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте
  "Многорукий жопосиськ". Maruv представила откровенное видео с переплетением тел
  "Многорукий жопосиськ". Maruv представила откровенное видео с переплетением тел
"Разукрасим этот серый день". Лидер The Hardkiss Санина поделилась честным снимком без макияжа
"Разукрасим этот серый день". Лидер The Hardkiss Санина поделилась честным снимком без макияжа
"Эти прекрасные ножки, да мне на плечи", "Секси-девушка". В сети обсуждают фото Ани Лорак в откровенном наряде
"Эти прекрасные ножки, да мне на плечи", "Секси-девушка". В сети обсуждают фото Ани Лорак в откровенном наряде
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски
"Хорош орех", "Секси". 57-летняя Лолита крупным планом показала тело в купальнике
"Хорош орех", "Секси". 57-летняя Лолита крупным планом показала тело в купальнике
"Не могли поставить капельницу пять раз". Дорофеева вышла на связь и раскрыла причину своей госпитализации
"Не могли поставить капельницу пять раз". Дорофеева вышла на связь и раскрыла причину своей госпитализации
"Эталон чувственности", "Платье опасное". Тина Кароль спела в супер-откровенном наряде
"Эталон чувственности", "Платье опасное". Тина Кароль спела в супер-откровенном наряде
"Спонсора завлекает". 45-летняя Волочкова показала тело в полностью прозрачном платье
"Спонсора завлекает". 45-летняя Волочкова показала тело в полностью прозрачном платье
  "Ну все, азарта смотреть это шоу больше нет". Солистка Kazka Зарицкая покинула "Танцы со звездами"
  "Ну все, азарта смотреть это шоу больше нет". Солистка Kazka Зарицкая покинула "Танцы со звездами"
"Моя любовь со мной!" Осадчая и Горбунов провели вечер на одной съемочной площадке
"Моя любовь со мной!" Осадчая и Горбунов провели вечер на одной съемочной площадке
"Всегда прекрасна". 39-летняя Мейхер показала лицо "без фотошопа и фильтров"
"Всегда прекрасна". 39-летняя Мейхер показала лицо "без фотошопа и фильтров"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом (169274)
2
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы (97114)
3
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала (72829)
4
"Вкусный пирог". 48-летняя супермодель Хайди Клум снялась в постели без трусов (57283)
5
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска (38925)
6
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье (29816)
7
"Девочка моря не видела". Мать певца Dantes публично высказалась о своей невестке Дорофеевой. Видео (24120)
8
Полякова в откровенном наряде энергично покрутила бедрами перед Данилко. Видео (16140)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS