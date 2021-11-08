Участник штурма Капитолия попросил убежище в Беларуси – СМИ

Ньюман заявил, что добирался из США в Беларусь через Италию, Швейцарию, Германию, Польшу и Украину Скриншот: tvr.by

Ньюман – уроженец Калифорнии, бизнесмен, который занимается производством сумок, у него двое детей. Он заявил, что внесен в список самых разыскиваемых ФБР преступников.

"Меня обвиняют, я полагаю, по шести делам. Думаю, все они являются уголовными преступлениями… Но я не считаю, что я совершил какое-либо преступление. Одно из обвинений было очень обидным: утверждается, что я ударил офицера полиции, но это не имеет никаких оснований", – сказал Ньюман.

По информации телеканала, мужчина был задержан на белорусско-украинской границе 15 августа. Он проделал путь из США в Италию на самолете, оттуда на поезде в Швейцарию, на автомобиле в Германию, потом в Польшу, а затем в Украину, где проживал в Житомире около четырех месяцев, пока не заметил за собой слежку. По его версии, "СБУ начала преследовать его в Украине".