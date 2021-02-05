ГОРДОН
 
 
МИР

Сторонницу теории заговора QAnon Грин исключили из всех комитетов Конгресса США

Причиной исключения республиканки и конгресcвумен Марджери Тейлор Грин из всех комитетов стали ее неоднозначные заявления о необходимости казни политиков-демократов и поддержке теории заговора QAnon.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Конгресcвумен исключили из образовательного и бюджетного комитетов
Конгресcвумен исключили из образовательного и бюджетного комитетов
Фото: EPA

Палата представителей США проголосовала за решение исключить республиканку и конгресcвумен Марджери Тейлор Грин из всех комитетов. Об этом пишет CNN.

Конгресcвумен исключили из образовательного и бюджетного комитетов. 

Недовольство в Конгрессе Грин усилилось после материала CNN о том, что она неоднократно заявляла о поддержке казни политиков-демократов в 2018-м и 2019 годах перед избранием в Конгресс.

Республиканка также столкнулась с негативной реакцией из-за недавних комментариев о стрельбе в школе Паркленда в 2018 году (бывший ученик школы тогда расстрелял 17 человек). Студенты, пережившие ту стрельбу, и семьи погибших призвали к ее отставке после того, как появились комментарии, свидетельствующие о согласии конгрессвумен с людьми, которые утверждали, что стрельба была "операцией под ложным флагом" – так называют операции, осуществляемые с целью убедить общественность в том, что они проводятся другими организациями или государствами.

Также в Конгрессе выражали обеспокоенность тем, что Грин является последовательницей конспирологической теории QAnon – ее сторонники верят, что экс-президент США Дональд Трамп вел секретную войну против представителей элиты в правительстве, бизнесе и СМИ, которые поклоняются сатане и являются педофилами.

Сама Грин во время слушаний в Конгрессе заявила, что сожалеет обо всех этих заявлениях. Также она пыталась дистанцироваться от QAnon. Политик заявила, что заинтересовалась этой теорией после того, как "увидела в новостях вещи, которые не имели для нее смысла", а также добавила, что на протяжении 2018 года она была "расстроена некоторыми вещами" и чувствовала, что не может доверять правительству.

Марджери Тейлор Грин в Палату представителей была избрана от штата Джорджия. Она всячески поддерживала Дональда Трампа во время его президентства, голосовала против результатов выборов 2020 года, а также в первый день президентства Джо Байдена пыталась инициировать его импичмент.

Теги: США, Конгресс США, Марджери Тейлор Грин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Люблю, когда мне врут! А раньше плакала". Никитюк заявила, что в ее жизни происходят сумасшедшие события
"Люблю, когда мне врут! А раньше плакала". Никитюк заявила, что в ее жизни происходят сумасшедшие события
19-летняя внучка Ющенко стала участницей "слепых прослушиваний" "Голосу країни". Видео
19-летняя внучка Ющенко стала участницей "слепых прослушиваний" "Голосу країни". Видео
  "Красота – это боль". Американский рэпер вживил в лоб бриллиант стоимостью $24 млн. Видео
  "Красота – это боль". Американский рэпер вживил в лоб бриллиант стоимостью $24 млн. Видео
"В больнице, после больницы, дома". Страдающая аутоиммунным заболеванием экс-супруга Аршавина показала лицо после операции
"В больнице, после больницы, дома". Страдающая аутоиммунным заболеванием экс-супруга Аршавина показала лицо после операции
Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина
Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина G
Виктория ВОРОНИНА
  Умер актер Майк Генри – Тарзан из знаменитой американской кинотрилогии
  Умер актер Майк Генри – Тарзан из знаменитой американской кинотрилогии
Шоптенко заговорила о втором ребенке
Шоптенко заговорила о втором ребенке
Созаева в День борьбы с раком рассказала, как на самом деле в Украине обстоят дела с лечением онкозаболеваний
Созаева в День борьбы с раком рассказала, как на самом деле в Украине обстоят дела с лечением онкозаболеваний
Джилл Байден отправила Мишель Обаме сюрприз из Белого дома. Фото
Джилл Байден отправила Мишель Обаме сюрприз из Белого дома. Фото
  "Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
  "Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
"Сраный деликатес". Клопотенко рассказал, как готовил член оленя
"Сраный деликатес". Клопотенко рассказал, как готовил член оленя
"Свети, солнце". Loboda показала поцелуй с Брежневой
"Свети, солнце". Loboda показала поцелуй с Брежневой
  "Для нас это большая неожиданность". Названа песня, с которой Go-A поедет на "Евровидение". Видео
  "Для нас это большая неожиданность". Названа песня, с которой Go-A поедет на "Евровидение". Видео
"Он сказал: "Я тебя люблю". Беременная жена Джеджулы рассказала, почему после конфликта снова вернулась к нему
"Он сказал: "Я тебя люблю". Беременная жена Джеджулы рассказала, почему после конфликта снова вернулась к нему
Со счета Железняк похитили деньги
Со счета Железняк похитили деньги
16-летняя дочь Касселя и Белуччи появилась на обложке французского глянца в наряде от итальянского бренда
16-летняя дочь Касселя и Белуччи появилась на обложке французского глянца в наряде от итальянского бренда
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Порнография", "Это так сексуально! Шикардосик". Maruv оседлала двух девушек
"Порнография", "Это так сексуально! Шикардосик". Maruv оседлала двух девушек
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
  "Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
"Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
  "На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
"На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS