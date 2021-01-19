ФБР считает, что сторонники QAnon под видом нацгвардейцев хотят попасть на инаугурацию Байдена – СМИ

ФБР в частном порядке предупредило правоохранительные органы США, что радикалы и представители теории заговора QAnon планируют приехать в Вашингтон на церемонию инаугурации избранного президента США Джо Байдена, сообщает The Washington Post.

К охране порядка в день инаугурации Байдена привлекут 25 тыс. военных Фото: EPA

Правые радикалы и последователи теории заговора QAnon обсуждали возможность проникнуть на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена под видом нацгвардейцев, чтобы сорвать церемонию. Такие данные получило ФБР, сообщает The Washington Post.

Как отмечает издание, 18 января ФБР в частном порядке предупредило правоохранительные органы США, что отдельные радикалы и представители QAnon планируют приехать в Вашингтон на церемонию приведения к присяге Байдена.

ФБР также сообщило, что наблюдало, как некоторые люди загружали и делились картами уязвимых мест в Вашингтоне и обсуждали, как эти объекты могут быть использованы для вмешательства в безопасность во время инаугурации.

Неназванный представитель минобороны США сообщил изданию, что Нацгвардии приказали высматривать людей в форме, ведущих себя подозрительно.

В ФБР также отметили усиление наблюдения за подготовкой сотрудников правоохранительных органов к инаугурации. Согласно отчету, солдаты Национальной гвардии сообщали, что видели, как несколько человек фотографировали и записывали работу правоохранителей. Некоторые из этих видео были загружены в сеть.

Вместе с тем ФБР не выявила каких-либо конкретных заговоров для атаки на инаугурационные мероприятия, похожие на штурм Капитолия 6 января.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января. Бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама планируют посетить инаугурацию Байдена вместе со своими женами.

Традиционно инаугурация проходит перед зданием Капитолия перед большим количеством зрителей. Однако в этом году из соображений безопасности полиция закроет доступ в здание Конгресса США. К охране порядка в день инаугурации привлекут 25 тыс. военных.

Действующий президент США Дональд Трамп сказал, что не примет участия в инаугурации Байдена, а Байден, в свою очередь, согласился с Трампом в том, что последнему не стоит присутствовать.

Украину на инаугурации Байдена официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.