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"Слабенький фейк". Яценюк опроверг информацию о покупке билета за $400 тыс. на инаугурацию Байдена

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк высмеял информацию о том, что он летит на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, и назвал ее фейком.

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Яценюк отрицает, что заплатил $400 тыс. за фотографию с Байденом на его грядущей инаугурации
Яценюк отрицает, что заплатил $400 тыс. за фотографию с Байденом на его грядущей инаугурации
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что не покупал билет на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня, проспавшись после праздников, с понедельника на работу вышли провокаторы и сразу же криворуко родили очередной бред", – прокомментировал Яценюк появившуюся, по его словам, в Telegram информацию о том, что он купил за $400 тыс. билет на инаугурацию нового президента США, чтобы сфотографироваться с ним.

"Слабенький фейк. Хотя могли бы добавить, что средства заплачены из "первого миллиарда", отпразднованного на "24 виллах в Майами" на деньги от "Стены", построенной из "убитых в Чечне русских", – добавил политик.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/2006871169467008

Инаугурация 46-го президента США  должна состояться 20 января 2021 года. До этого времени в США продолжается "переходный период" для передачи власти новому американскому лидеру. В Вашингтоне до этого дня действует чрезвычайное положение из-за беспорядков 6 января в Капитолии

Нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию, и Байден поддержал это решение.

Теги: Арсений Яценюк, Джо Байден, инаугурация, фейк
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