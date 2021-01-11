"Слабенький фейк". Яценюк опроверг информацию о покупке билета за $400 тыс. на инаугурацию Байдена

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк высмеял информацию о том, что он летит на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, и назвал ее фейком.

Яценюк отрицает, что заплатил $400 тыс. за фотографию с Байденом на его грядущей инаугурации Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что не покупал билет на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня, проспавшись после праздников, с понедельника на работу вышли провокаторы и сразу же криворуко родили очередной бред", – прокомментировал Яценюк появившуюся, по его словам, в Telegram информацию о том, что он купил за $400 тыс. билет на инаугурацию нового президента США, чтобы сфотографироваться с ним.

"Слабенький фейк. Хотя могли бы добавить, что средства заплачены из "первого миллиарда", отпразднованного на "24 виллах в Майами" на деньги от "Стены", построенной из "убитых в Чечне русских", – добавил политик.

Инаугурация 46-го президента США должна состояться 20 января 2021 года. До этого времени в США продолжается "переходный период" для передачи власти новому американскому лидеру. В Вашингтоне до этого дня действует чрезвычайное положение из-за беспорядков 6 января в Капитолии.

Нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию, и Байден поддержал это решение.