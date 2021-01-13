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Три бывших президента США со своими женами собираются прийти на инаугурацию Байдена – CNN

Экс-президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший вместе со своими женами планируют прийти на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, рассказали собеседники телеканала CNN. Буш-младший планирует быть в Вашингтоне на церемонии официальной передачи власти.

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Инаугурация Байдена должна пройти 20 января
Инаугурация Байдена должна пройти 20 января
Фото: Joe Biden / Facebook

Бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший планируют посетить инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Экс-президенты собираются прийти вместе со своими женами: Мишель Обамой, Хиллари Клинтон и Лорой Буш.

Буш-младший также планирует быть в Вашингтоне в момент официальной передачи власти, сообщили журналисты.

39-й президент США Джимми Картер, которому сейчас 96 лет, не сможет посетить инаугурацию Байдена, поскольку не может путешествовать. Его 94-летняя супруга Розалин Картер также не поедет на мероприятие.

Действующий вице-президент США Майк Пенс планирует присутствовать на инаугурации, но ждет приглашения, уточнил канал.

Нынешний президент США Дональд Трамп сказал, что не примет участия в инаугурации Байдена, своего соперника на президентских выборах. Байден согласился с Трампом в том, что последнему не стоит присутствовать на инаугурации. 

"Это одна из немногих вещей, в которых я и он когда-либо были согласны друг с другом. Это хорошо, что он не появится", – отреагировал избранный президент США.

На инаугурации не будет присутствовать и первая леди Меланья Трамп. По данным CNN, Трампы собираются покинуть Вашингтон 19 января, но эти планы могут измениться.

Украину на инаугурации Байдена официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко. 

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Главным конкурентом Байдена был действующий президент США Дональд Трамп.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов, несмотря на то, что заседание пришлось прервать из-за массовых беспорядков и штурма Капитолия сторонниками Трампа. Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Согласно результатам выборов, Байден одержал победу, но Трамп отказался признавать поражение. Он заявлял о фальсификациях и пытался оспорить результаты выборов в разных судахПосле беспорядков в Вашингтоне Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Теги: США, Барак Обама, Джо Байден, Билл Клинтон, Джордж Буш, Вашингтон, Хиллари Клинтон, инаугурация, Мишель Обама, Дональд Трамп, Джимми Картер, Меланья Трамп
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