Три бывших президента США со своими женами собираются прийти на инаугурацию Байдена – CNN

Экс-президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший вместе со своими женами планируют прийти на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, рассказали собеседники телеканала CNN. Буш-младший планирует быть в Вашингтоне на церемонии официальной передачи власти.

Бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший планируют посетить инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Экс-президенты собираются прийти вместе со своими женами: Мишель Обамой, Хиллари Клинтон и Лорой Буш.

Буш-младший также планирует быть в Вашингтоне в момент официальной передачи власти, сообщили журналисты.

39-й президент США Джимми Картер, которому сейчас 96 лет, не сможет посетить инаугурацию Байдена, поскольку не может путешествовать. Его 94-летняя супруга Розалин Картер также не поедет на мероприятие.

Действующий вице-президент США Майк Пенс планирует присутствовать на инаугурации, но ждет приглашения, уточнил канал.

Нынешний президент США Дональд Трамп сказал, что не примет участия в инаугурации Байдена, своего соперника на президентских выборах. Байден согласился с Трампом в том, что последнему не стоит присутствовать на инаугурации.

"Это одна из немногих вещей, в которых я и он когда-либо были согласны друг с другом. Это хорошо, что он не появится", – отреагировал избранный президент США.

На инаугурации не будет присутствовать и первая леди Меланья Трамп. По данным CNN, Трампы собираются покинуть Вашингтон 19 января, но эти планы могут измениться.

Украину на инаугурации Байдена официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.