Три бывших президента США со своими женами собираются прийти на инаугурацию Байдена – CNN

Бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший планируют посетить инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.
Экс-президенты собираются прийти вместе со своими женами: Мишель Обамой, Хиллари Клинтон и Лорой Буш.
Буш-младший также планирует быть в Вашингтоне в момент официальной передачи власти, сообщили журналисты.
39-й президент США Джимми Картер, которому сейчас 96 лет, не сможет посетить инаугурацию Байдена, поскольку не может путешествовать. Его 94-летняя супруга Розалин Картер также не поедет на мероприятие.
Действующий вице-президент США Майк Пенс планирует присутствовать на инаугурации, но ждет приглашения, уточнил канал.
Нынешний президент США Дональд Трамп сказал, что не примет участия в инаугурации Байдена, своего соперника на президентских выборах. Байден согласился с Трампом в том, что последнему не стоит присутствовать на инаугурации.
"Это одна из немногих вещей, в которых я и он когда-либо были согласны друг с другом. Это хорошо, что он не появится", – отреагировал избранный президент США.
На инаугурации не будет присутствовать и первая леди Меланья Трамп. По данным CNN, Трампы собираются покинуть Вашингтон 19 января, но эти планы могут измениться.
Украину на инаугурации Байдена официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.
Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Главным конкурентом Байдена был действующий президент США Дональд Трамп.
7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов, несмотря на то, что заседание пришлось прервать из-за массовых беспорядков и штурма Капитолия сторонниками Трампа. Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.
Согласно результатам выборов, Байден одержал победу, но Трамп отказался признавать поражение. Он заявлял о фальсификациях и пытался оспорить результаты выборов в разных судах. После беспорядков в Вашингтоне Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.
Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.