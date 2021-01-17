К охране порядка в день инаугурации Байдена привлекут 25 тыс. военных

К охране общественного порядка во время инаугурации президента США Джо Байдена, которая пройдет 20 января, привлекут 25 тыс. военных Нацгвардии.

Министерство обороны США согласилось предоставить до 25 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности во время инаугурации президента США Джо Байдена. Об этом 15 января сообщила пресс-служба Нацгвардии США.

Военные Нацгвардии будут привлечены к охране общественного порядка в каждом штате и округе США.

Как отметили в ведомстве, в округе Колумбия, столицей которого является Вашингтон, сейчас находится 7 тыс. военных Нацгвардии из округа Колумбия, штатов Аризона, Колорадо, Делавэр, Иллинойс, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Вермонт, Вирджиния и Вашингтон.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Главным конкурентом Байдена был действующий президент США Дональд Трамп.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов, несмотря на то, что заседание пришлось прервать из-за массовых беспорядков и штурма Капитолия сторонниками Трампа. Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января. Бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама планируют посетить инаугурацию Байдена вместе со своими женами.

Трамп сказал, что не примет участия в инаугурации Байдена, а Байден, в свою очередь, согласился с Трампом в том, что последнему не стоит присутствовать.

Украину на инаугурации Байдена официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Традиционно инаугурация проходит перед зданием Капитолия перед большим количеством зрителей. Однако в этом году из соображений безопасности полиция закроет доступ в здание Конгресса США.