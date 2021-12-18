В США вынесли самый суровый приговор за штурм Капитолия – жителя Флориды приговорили к пяти годам тюрьмы

Обвиняемый получил самый суровый на данный момент приговор по этому делу, потому что напал на полицейских Скриншот: FOX 13 Tampa Bay / YouTube

Отмечается, что подсудимый, житель Флориды Роберт Скотт Палмер подписал соглашение о признании вины. В документе говорится, что он напал на полицейских – распылил огнетушитель в сторону полицейского кордона и бросил в правоохранителей пустой баллон. Также Палмер метнул в полицейских деревянную доску и металлическую трубу.

Чтобы остановить Палмера, в него выстрелили резиновой пулей и попали в живот.

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Видео: FOX 13 Tampa Bay / YouTube

По данным CNN, Палмер получил самый долгий тюремный срок из всех участников штурма Капитолия, которым уже вынесли приговоры. Телеканал поясняет, что он первый осужден за нападение на офицера с применением опасного оружия. Такое обвинение предъявили еще 140 участникам штурма, так что этот приговор может "стать для них ориентиром".

Судья, выносившая решение, заявила, что каждый день получает сообщения об "антидемократических группировках, людях, планирующих потенциальное насилие в 2024 году", на который запланированы следующие президентские выборы. Она подчеркнула, что "попытки остановить мирную передачу власти, нападения на правоохранительные органы будут встречены определенным наказанием".

Палмер отметил, обращаясь к судье, что теперь он понимает, что бывший президент Дональд Трамп солгал своим сторонникам по поводу "украденных выборов" и о том, что "их долгом было противостоять тирании".