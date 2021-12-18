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В США вынесли самый суровый приговор за штурм Капитолия – жителя Флориды приговорили к пяти годам тюрьмы

 
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Обвиняемый получил самый суровый на данный момент приговор по этому делу, потому что напал на полицейских
Обвиняемый получил самый суровый на данный момент приговор по этому делу, потому что напал на полицейских
Скриншот: FOX 13 Tampa Bay / YouTube

Участника штурма Капитолия США, который произошел 6 января, приговорили к пяти годам и трем месяцам тюрьмы. Об этом 17 декабря сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что подсудимый, житель Флориды Роберт Скотт Палмер подписал соглашение о признании вины. В документе говорится, что он напал на полицейских – распылил огнетушитель в сторону полицейского кордона и бросил в правоохранителей пустой баллон. Также Палмер метнул в полицейских деревянную доску и металлическую трубу.

Чтобы остановить Палмера, в него выстрелили резиновой пулей и попали в живот. 

ВИДЕО
Видео: FOX 13 Tampa Bay / YouTube

По данным CNN, Палмер получил самый долгий тюремный срок из всех участников штурма Капитолия, которым уже вынесли приговоры.  Телеканал поясняет, что он первый осужден за нападение на офицера с применением опасного оружия. Такое обвинение предъявили еще 140 участникам штурма, так что этот приговор может "стать для них ориентиром".

Судья, выносившая решение, заявила, что каждый день получает сообщения об "антидемократических группировках, людях, планирующих потенциальное насилие в 2024 году", на который запланированы следующие президентские выборы. Она подчеркнула, что  "попытки остановить мирную передачу власти, нападения на правоохранительные органы будут встречены определенным наказанием".

Палмер отметил, обращаясь к судье, что теперь он понимает, что бывший президент Дональд Трамп солгал своим сторонникам по поводу "украденных выборов" и о том, что "их долгом было противостоять тирании".

Контекст:

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: бывший вице-президент Джо Байден получил 306 голосов, 45-й президент США Дональд Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. 

Трамп пытался оспорить результаты голосования в судах различных штатов. 6 января на митинге перед Белым домом он заявил сторонникам, что никогда не признает поражения на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Байдена.

Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

Министерство юстиции США 14 марта назвало расследование штурма Капитолия, "возможно, самым сложным" в истории ведомства. Всего обвинения за штурм Капитолия предъявили почти 550 лицам, сообщил CNN.

В конце июня суд в Вашингтоне вынес первый приговор в рамках расследования – признал виновной жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд, которая участвовала в штурме. Ей присудили три года условно, штраф в $500 и 120 часов общественных работ.

Первый реальный срок за штурм Капитолия американский суд назначил 19 июля. 38-летний житель штата Флорида Пол Ходжкинс получил восемь месяцев лишения свободы.

Теги: США, полиция, тюрьма, штурм, Конгресс США, нападение, беспорядки, Дональд Трамп, судья, суд
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