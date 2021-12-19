Байден назвал вице-президента Харрис президентом США. Видео

"Я из Делавэра. А что касается президента Харрис... Мои друзья и близкие – мы все разделяем гордость, которую вы чувствуете в этот день", – сказал он.

Как отмечает New York Post, Байден уже минимум дважды оговаривался, называя Харрис президентом. В декабре прошлого года он назвал ее избранным президентом, обсуждая, как они публично получали прививки от COVID-19. А в марте этого года Байден повторил эту оговорку во время выступления, посвященного приближению США к отметке в 100 млн вакцинаций от коронавируса.

При этом в ноябре Харрис короткое время действительно выполняла обязанности президента США, когда Байден находился на операции.