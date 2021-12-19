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Байден назвал вице-президента Харрис президентом США. Видео

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Байден уже минимум трижды называл Харрис президентом
Байден уже минимум трижды называл Харрис президентом
Фото: EPA

Президент США Джо Байден по ошибке назвал вице-президента страны Камалу Харрис президентом во время выступления в Университете штата Южная Каролина. Соответствующее видео 17 декабря опубликовал канал LiveNOW.

"Я из Делавэра. А что касается президента Харрис... Мои друзья и близкие – мы все разделяем гордость, которую вы чувствуете в этот день", – сказал он.

Как отмечает New York Post, Байден уже минимум дважды оговаривался, называя Харрис президентом. В декабре прошлого года он назвал ее избранным президентом, обсуждая, как они публично получали прививки от COVID-19. А в марте этого года Байден повторил эту оговорку во время выступления, посвященного приближению США к отметке в 100 млн вакцинаций от коронавируса.

При этом в ноябре Харрис короткое время действительно выполняла обязанности президента США, когда Байден находился на операции.

видео

Фото: LiveNOW from FOX / YouTube
Теги: США, Джо Байден, Камала Харрис
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