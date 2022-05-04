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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов РФ погиб украинский журналист Махов. Он служил в ВСУ

 
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В последнем посте в Facebook Махов писал: Я хочу, чтобы вы гордились нашей армией. Мы сражаемся за нашу страну
В последнем посте в Facebook Махов писал: Я хочу, чтобы вы гордились нашей армией. Мы сражаемся за нашу страну
Фото: Oleksandr Makhov / Facebook

В результате обстрелов российских оккупантов погиб украинский журналист Александр Махов. Об этом в Facebook сообщил телеканал "Украина 24", где Махов работал долгое время.

"Александр служил в Вооруженных силах Украины. Во время работы Махов был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. Александр называл "небольшим отпуском" командировку на Антарктиду в перерыве между работой на фронте, – говорится в сообщении. – Война уносит лучших... Вечная память! Соболезнования родным и близким!"

https://www.facebook.com/www.ukraine24.ua/posts/1887329794793749

Махов сообщал, что отправился на фронт, в начале марта. Он вступил в ряды добровольцев на второй день вторжения – 25 февраля. 

"Я на Донбассе. Я там, где должен быть защитник. На передовой. Вместе со мной лучшие люди этого государства. Горжусь быть рядом с ними в одном окопе. В первую ночь – принял первый бой. Руки не забыли. Мы готовы сражаться и отвоевывать каждый метр украинской земли", – писал он в Facebook 5 марта. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5514164548613608&id=100000603522570

У Махова был позывной Журналист. В постах в Facebook он рассказывал о своих буднях на войне. 

В начале апреля Махов сделал предложение своей девушке – журналистке Анастасии Блищик. "Предложение в стиле стендапа", – шутила она, сообщая, что получила вместо обручального кольцо от гранаты. Предложение она приняла.

https://www.facebook.com/100017175129967/videos/367350471970765/

28 апреля Махов сообщал, что получил осколочное ранение, но остается в строю, и шутил: "до свадьбы заживут все раны". 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5660637653966296&id=100000603522570

Последний пост журналиста датирован 30 апреля, он посвящен боевым действиям в районе Изюма. 

"Под Изюмом мое упертое подразделение ВСУ отразило штурм российской армии. Россияне штурмовали после длительной арт подготовки – танками в количестве, как минимум 10 штук. Бехами с пехотой. Вертолетами. Селяне, прорабы, повара гасят "вторую армию мира". Я хочу, чтобы вы гордились нашей армией. Мы сражаемся за нашу страну. За наш дом. Верьте в ВСУ", – написал Махов. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5666765120020216&id=100000603522570

3 мая Блищик рассказывала, что ей звонили, так как Махов просил передать, что жив. 

"Он цел? Здоров?" – "Знаете, держится бодрячком". – "Передайте, что я его люблю и жду!", – пересказала она разговор и отметила, что благодаря этому "тоже жива". Сегодня она подчеркнула, что Махов хотел жить. "Пожалуйста, скажите, что это ошибка", – написала Блищик. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1106845863231241&id=100017175129967

Контекст:

Махов – переселенец из Луганска, указано в его профиле в Instagram. Он много лет работал на каналах "Украина" и "Украина 24", осенью 2021-го перешел на канал "Дом". Вел подкаст "Военкор".  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донбасс, Изюм, журналисты, война России против Украины, телеканал Украина, Александр Махов, девушка
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