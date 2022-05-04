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"Высший орден, о котором можно мечтать". Невзоров отреагировал на объявление его в розыск МВД РФ

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Невзоров о "фашистском путинском режиме": Этим ребятам следует поискать для себя мозги
Невзоров о "фашистском путинском режиме": Этим ребятам следует поискать для себя мозги
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров отреагировал на объявление его в розыск МВД РФ. Соответствующий видеокомментарий он опубликовал в Telegram 4 мая.

"Вообще-то объявление в розыск фашистским путинским режимом – это высший орден, о котором можно мечтать. На самом же деле этим ребятам, конечно, следует искать не меня, а следует поискать для себя мозги. Для себя, а заодно и для того спятившего садиста, которого они называют своим президентом", – сказал Невзоров.

МВД России объявило в розыск телеведущего 4 мая, сообщал российский "Интерфакс".

Контекст:

22 марта Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

Государственная дума России приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ, 4 марта. В соответствии с принятыми поправками публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если нарушение закона было совершено с использованием служебного положения, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.

В Следкоме заявили, что Невзоров разместил "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе". Сам публицист предположил, что его преследование связано с его влиянием на молодых журналистов. По мнению Невзорова, уголовное дело должно "вразумить" молодых журналистов, "вернуть в русло покорности и тихости". При этом Невзоров подчеркнул, что давно в профессии и знает, как выстраивать информацию так, чтобы "если следовать закону, то не придраться", и что заявление об обстреле вооруженными силами РФ роддома в Украине он сделал "с предельной аккуратностью".

25 марта Невзоров сообщил, что находится в Израиле. По словам публициста, пока он не принял окончательное решение, стоит ли возвращаться в Россию.

Теги: Россия, Александр Невзоров, розыск, журналисты, МВД РФ, фашисты, президент, телеведущий, уголовное дело
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