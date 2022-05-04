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МВД России объявило в розыск Невзорова

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Карточка Невзорова появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ
Карточка Невзорова появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ
Фото: nevzorovofficial / Instagram

МВД РФ объявило в розыск российского телеведущего и публициста Александра Невзорова. Об этом сообщил в Telegram российский "Интерфакс".

Как отмечает агентство, карточка Невзорова 4 мая появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.

Скриншот: мвд.рф
Скриншот: мвд.рф

Невзоров 19 апреля на своей странице в Instagram разместил проект памятника "рашистскому солдату-грабителю" с унитазом в руках, воевавшему против Украины.

Путинская война в Украине пока самая позорная из всех, которые начинала Россия", – заявил он.

Контекст:

22 марта Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

Государственная дума России приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ, 4 марта. В соответствии с принятыми поправками публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если нарушение закона было совершено с использованием служебного положения, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если повлекло тяжкие последствия – до 15 лет. 

В Следкоме заявили, что Невзоров разместил "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе". Сам публицист предположил, что его преследование связано с его влиянием на молодых журналистов. По мнению Невзорова, уголовное дело должно "вразумить" молодых журналистов, "вернуть в русло покорности и тихости". При этом Невзоров подчеркнул, что давно в профессии и знает, как выстраивать информацию так, чтобы "если следовать закону, то не придраться", и что заявление об обстреле вооруженными силами РФ роддома в Украине он сделал "с предельной аккуратностью". 

25 марта Невзоров сообщил, что находится в Израиле. По словам публициста, пока он не принял окончательное решение, стоит ли возвращаться в Россию.

Теги: Россия, Александр Невзоров, розыск, журналисты, МВД РФ
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