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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Украина приняла на себя жуткий удар путинизма, который предназначался Европе

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Невзоров: Судьба мира, Европы, России целиком зависит от одной страны Украины
Невзоров: Судьба мира, Европы, России целиком зависит от одной страны – Украины
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что Европе пока что удается избежать войны только благодаря Украине.

"Я объясняю европейцам на всех их телеканалах: ребята, поймите, что сейчас Украина приняла на себя удар, который предназначался вам. Если бы дело обстояло по-другому и путинская армия, как нож сквозь масло, победоносно прошла бы Украину, зря вы думаете, что она остановилась бы в Польше или дальше. Этот чудовищный марш продолжался бы. Украина приняла этот жуткий удар путинизма, причем уже смогла наполовину его отразить", – подчеркнул Невзоров.

Он считает, что впереди еще серьезные бои, поскольку президент РФ Владимир Путин понимает, что проигранная война – это его конец, и поэтому "будет сражаться за свою жизнь".

"Судьба мира, Европы, России целиком зависит от одной страны – Украины. Все упирается только в твердость, храбрость и отвагу украинцев. Если они смогут остановить эту чудовищную чуму, то, вероятно, судьба планеты может еще сложиться благоприятно. Европейцы и прочие начинают бухтеть по поводу подорожания газа, бензина, мазута и солярки. Ребята, это сейчас вы платите за то, чтобы не сидеть сегодня в окопах. Это небольшая цена за то, чтобы ваши миланские, римские соборы не накрывало бомбами. Это ничтожная цена за то, чтобы не столкнуться с этим ужасом. Скажите спасибо Украине и дайте ей все, что просит. И закройте ее небо – это не приведет ни к какой войне с НАТО. У России просто нечем воевать с НАТО. Она не справляется с Украиной, армия которой в 10 раз меньше", – резюмировал Невзоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица сообщал 21 марта, что есть опасения, что Россия может напасть на Польшу. По его словам, польское правительство готовится к этому. Дещица отметил, что власти Польши занимаются укреплением своих вооруженных сил, при этом в Варшаве понимают, что сейчас лучше помочь Украине, тем самым не допустив приближения российских войск к польским границам.

Экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк допустил в эфире CNN 24 марта, что Путин может нанести разрушительный удар тактическим ядерным оружием по Польше. Он предупредил, что Путин действительно хочет сдержать привлечение Альянса в Украине, а такой удар является частью российского военного мышления.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов предложил "для обеспечения безопасности РФ" после Украины напасть еще на страны Балтии, Польшу, Молдову и Казахстан.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Украина, НАТО, Алеся Бацман, война России против Украины
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