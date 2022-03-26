"Все только начинается". Депутат Мосгордумы предложил "демилитаризировать и денацифицировать" еще шесть стран, в Офисе президента прокомментировали

В России хотят расширить свою "спецоперацию" еще на ряд стран Фото: depositphotos.com

"Демилитаризация и денацификация Украины обеспечит устойчивую безопасность народам Украины, России и всей Европы. Для более полного процесса обеспечения безопасности РФ в зону денацификации и демилитаризации, помимо Украины, полагаю целесообразным включить еще Прибалтику, Польшу, Молдову и Казахстан", – говорится в депутатском ответе на обращение. Кому Савостьянов отвечает, Гончаров не сообщил.

В документе Савостьянов отмечает, что региональные парламенты не наделены полномочиями в вопросах использования вооруженных сил РФ за пределами стран, но лично он считает, что "в обсуждении таких судьбоносных для страны решений должны принимать участие все региональные парламенты",

Это предложение прокомментировал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по демилитаризации и денацификации... Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне", – написал Подоляк.

РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує * , країни Балтії та * у межах глобальної військової спецоперації з... демілітаризації та денацифікації. Про це офіційно заявив * депутат Савостьянов. Усе тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 25, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)