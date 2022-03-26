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"Все только начинается". Депутат Мосгордумы предложил "демилитаризировать и денацифицировать" еще шесть стран, в Офисе президента прокомментировали

В России хотят расширить свою "спецоперацию" еще на ряд стран
В России хотят расширить свою "спецоперацию" еще на ряд стран
Фото: depositphotos.com

Депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов считает, что "для обеспечения безопасности РФ" после Украины нужно напасть еще на страны Балтии, Польшу, Молдову и Казахстан. Об этом говорится в документе, который опубликовал в Facebook член федерального бюро партии "Яблоко" Кирилл Гончаров.

"Демилитаризация и денацификация Украины обеспечит устойчивую безопасность народам Украины, России и всей Европы. Для более полного процесса обеспечения безопасности РФ в зону денацификации и демилитаризации, помимо Украины, полагаю целесообразным включить еще Прибалтику, Польшу, Молдову и Казахстан", – говорится в депутатском ответе на обращение. Кому Савостьянов отвечает, Гончаров не сообщил.

В документе Савостьянов отмечает, что региональные парламенты не наделены полномочиями в вопросах использования вооруженных сил РФ за пределами стран, но лично он считает, что "в обсуждении таких судьбоносных для страны решений должны принимать участие все региональные парламенты",

https://www.facebook.com/k.gon4arov/posts/5061380307260684

Это предложение прокомментировал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по демилитаризации и денацификации... Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне", – написал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 марта бывший посол Украины в Варшаве Андрей Дещица заявлял, что существует опасность нападения России на Польшу. По его словам, польские власти готовятся к такому сценарию, укрепляя вооруженные силы.

22 марта вечером польские СМИ писали, что над территорией посольства РФ в Варшаве был виден дым. Предполагалось, что российские дипломаты уничтожают документы, готовясь покинуть Польшу.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 21 марта опубликовал в Telegram эссе "О Польше", в котором заявил, что "польская пропаганда – самый злобный, вульгарный и визгливый критик России. Сообщество политических имбецилов".

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что его страна по-прежнему хочет жить в мире, но предупредил, что Польша "достаточно обширная, чтобы нападавших было где похоронить".

Теги: Латвия, Молдова, Польша, Эстония, Казахстан, Литва, Мосгордума, страны Балтии, демилитаризация, война России против Украины, Михаил Подоляк
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