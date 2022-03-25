Дуда ответил на угрозы со стороны РФ нецензурной польской пословицей

"В Польше есть поговорка: "Не пугай, не пугай..." Мы нация, которая хочет жить в мире. Мы нация, которая ни на кого не нападала, особенно за последнее столетие. Мы всегда хотели жить в мире, если кто-то нападал", – сказал он.
По словам президента, Польша по-прежнему хочет жить в мире.
"Мы вырвались из-за железного занавеса, обрели полный суверенитет, независимость, экономическую свободу, чтобы относительно комфортно жить, развиваться, богатеть, познавать мир и быть гражданами мира. И мы хотим, чтобы так продолжалось. Это наше стремление – как общества и нации. Мы неагрессивны и не хотим ни на кого нападать", – заверил Дуда.
В то же время он уверен, что страна должна подготовиться к тому, что на нее могут напасть.
"Если кто-то захочет напасть на нас, будь то с севера, востока или с какой-либо другой стороны, он должен учитывать, что мы будем твердо стоять на защите нашей родины. Уверяю вас, что она достаточно обширная, чтобы нападавших было где похоронить", – заявил он.
В оригинале польская пословица, о которой упомянул Дуда, звучит "Не пугай, не пугай, а то сам обосрешься" (Nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz).
21 марта бывший посол Украины в Варшаве Андрей Дещица заявлял, что существует опасность нападения России на Польшу. По его словам, польские власти готовятся к такому сценарию, укрепляя вооруженные силы.
22 марта вечером польские СМИ писали, что над территорией посольства РФ в Варшаве был виден дым. Предполагалось, что российские дипломаты уничтожают документы, готовясь покинуть Польшу.
23 марта стало известно, что Польша готовится к высылке более 40 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.