Рэпер Face: Идет война между добром и злом. В ближайшее время я вижу концерты только в поддержку Украины

"Сейчас мы планируем тур по Европе, в том числе и в Варшаву тоже планируем вернуться, большой тур. Там будет пара артистов, которые были в варшавских концертах. Планируется еще пара артистов, в том числе и российских. Мы планируем 15 городов минимум", – отметил певец.
По его словам, доход от концертов направят на лечение украинцев, пострадавших от российской агрессии.
"Пока в ближайшее время я себе вижу возможными только подобные выступления. Идет война между добром и злом. И эти выступления как будто часть войны. Нормальной полноценной жизни минимум процентов на 90 быть не может, пока это будет продолжаться", – считает Face.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Face принимал участие в оппозиционных акциях протеста в РФ, критиковал политику президента России Владимира Путина. В 2021 году концерты артиста в РФ начали массово отменять из-за давления властей на организаторов.
Слухи о том, что Face покинул Россию, появились в СМИ в январе 2021 года. Но в интервью Гордону музыкант сказал, что уехал из страны в начале февраля, за несколько недель до нападения России на Украину.
После полномасштабного вторжения РФ Face стал одним из немногих российских музыкантов, кто поддержал Украину. Он заявил, что был в шоке после нападения, "просто оцепенел", и назвал Украину "чуть ли не единственным свободным уголком, который есть в тех краях". "Я призываю наше государство и армию одуматься и прекратить разрушение городов и жизней на территории братского народа. Я прошу прощения у всего украинского народа за те страдания, которые причинила вам наша страна. Я прошу прощения за наше государство, за самого себя, за наших людей", – написал артист в соцсети.
26-го и 27 марта выступил в Варшаве с благотворительными концертами в поддержку Украины.
8 апреля министерство юстиции России внесло Face в реестр "иностранных агентов". Артист назвал это решение лучшим подарком на свой день рождения – 8 апреля ему исполнилось 25 лет. Рэпер заявил, что "вертел минюст на х...ю". "Огромная честь для меня и показатель того, что я все делаю правильно", – отметил музыкант.