Рэпер Face: Идет война между добром и злом. В ближайшее время я вижу концерты только в поддержку Украины

Face: Нормальной полноценной жизни минимум процентов на 90 быть не может, пока это будет продолжаться Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Сейчас мы планируем тур по Европе, в том числе и в Варшаву тоже планируем вернуться, большой тур. Там будет пара артистов, которые были в варшавских концертах. Планируется еще пара артистов, в том числе и российских. Мы планируем 15 городов минимум", – отметил певец.

По его словам, доход от концертов направят на лечение украинцев, пострадавших от российской агрессии.

"Пока в ближайшее время я себе вижу возможными только подобные выступления. Идет война между добром и злом. И эти выступления как будто часть войны. Нормальной полноценной жизни минимум процентов на 90 быть не может, пока это будет продолжаться", – считает Face.

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