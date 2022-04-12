  Рэпер Face: На благотворительном концерте в Варшаве в поддержку Украины я был на грани слез

"Я был на грани слез, когда выступал на первом концерте в Варшаве [в поддержку Украины]. Мне было очень тяжело, очень трудно. И очень стыдно, что я вообще по такому поводу с этими великолепными людьми встретился – говорю как об артистах, так и о тех, кто пришел в качестве зрителей", – признался артист.

Рэпер отметил, что последние несколько лет не может плакать, хотя есть "о чем и над чем".

"У меня просто не получается. Могут слезиться глаза, срывался голос, но заплакать не получается, В глубине души я где-то этого хочу, потому что мне бы стало, наверное, морально легче. Думаю, рано или поздно это произойдет, и я еще наплачусь обо всем, о чем хотел поплакать. Сейчас, в военное время, я в той или иной степени ощущаю в зоне боевых действий и делаю от себя все, что могу. И как будто не время плакать, даже если хочется, – надо собраться", – подытожил он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)