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12 апреля, 2022
 
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Рэпер Face: На благотворительном концерте в Варшаве в поддержку Украины я был на грани слез

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Рэпер Face: Не время плакать, даже если хочется, надо собраться
Рэпер Face: Не время плакать, даже если хочется, – надо собраться
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский рэпер Face (Иван Дремин), который поддержал Украину после нападения России, сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что во время своего благотворительного концерта в столице Польши Варшаве в поддержку Украины еде сдерживал слезы.

"Я был на грани слез, когда выступал на первом концерте в Варшаве [в поддержку Украины]. Мне было очень тяжело, очень трудно. И очень стыдно, что я вообще по такому поводу с этими великолепными людьми встретился – говорю как об артистах, так и о тех, кто пришел в качестве зрителей", – признался артист.

Рэпер отметил, что последние несколько лет не может плакать, хотя есть "о чем и над чем".

"У меня просто не получается. Могут слезиться глаза, срывался голос, но заплакать не получается, В глубине души я где-то этого хочу, потому что мне бы стало, наверное, морально легче. Думаю, рано или поздно это произойдет, и я еще наплачусь обо всем, о чем хотел поплакать. Сейчас, в военное время, я в той или иной степени ощущаю в зоне боевых действий и делаю от себя все, что могу. И как будто не время плакать, даже если хочется,  надо собраться", – подытожил он. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Face выпустил пять студийных альбомов и шесть мини-альбомов. Среди самых известных его треков – "Гоша Рубчинский", "Юморист", "Бургер", "Мой Калашников", "Я роняю Запад". Его клипы в YouTube собирают десятки миллионов просмотров. 

Музыкант принимал участие в оппозиционных акциях протеста в РФ, критиковал политику президента России Владимира Путина. В 2021 году концерты артиста в РФ начали массово отменять из-за давления властей на организаторов. 

Слухи о том, что Face покинул Россию, появились в СМИ в январе 2021 года. Но в интервью Гордону музыкант сказал, что уехал из страны в начале февраля, за несколько недель до нападения России на Украину. 

После полномасштабного вторжения РФ Face стал одним из немногих российских музыкантов, кто поддержал Украину. Он заявил, что был в шоке после нападения, "просто оцепенел", и назвал Украину "чуть ли не единственным свободным уголком, который есть в тех краях". "Я призываю наше государство и армию одуматься и прекратить разрушение городов и жизней на территории братского народа. Я прошу прощения у всего украинского народа за те страдания, которые причинила вам наша страна. Я прошу прощения за наше государство, за самого себя, за наших людей", – написал артист в соцсети

26-го и 27 марта выступил в Варшаве с благотворительными концертами в поддержку Украины

8 апреля министерство юстиции России внесло Face в реестр "иностранных агентов"Артист назвал это решение лучшим подарком на свой день рождения – 8 апреля ему исполнилось 25 лет. Рэпер заявил, что "вертел минюст на х...ю". "Огромная честь для меня и показатель того, что я все делаю правильно", – отметил музыкант. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Варшава, война России против Украины, творчество, рэпер Face
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