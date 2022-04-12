  Рэпер Face: На благотворительном концерте в Варшаве в поддержку Украины я был на грани слез

"Я был на грани слез, когда выступал на первом концерте в Варшаве [в поддержку Украины]. Мне было очень тяжело, очень трудно. И очень стыдно, что я вообще по такому поводу с этими великолепными людьми встретился – говорю как об артистах, так и о тех, кто пришел в качестве зрителей", – признался артист.
Рэпер отметил, что последние несколько лет не может плакать, хотя есть "о чем и над чем".
"У меня просто не получается. Могут слезиться глаза, срывался голос, но заплакать не получается, В глубине души я где-то этого хочу, потому что мне бы стало, наверное, морально легче. Думаю, рано или поздно это произойдет, и я еще наплачусь обо всем, о чем хотел поплакать. Сейчас, в военное время, я в той или иной степени ощущаю в зоне боевых действий и делаю от себя все, что могу. И как будто не время плакать, даже если хочется, – надо собраться", – подытожил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Face выпустил пять студийных альбомов и шесть мини-альбомов. Среди самых известных его треков – "Гоша Рубчинский", "Юморист", "Бургер", "Мой Калашников", "Я роняю Запад". Его клипы в YouTube собирают десятки миллионов просмотров.
Музыкант принимал участие в оппозиционных акциях протеста в РФ, критиковал политику президента России Владимира Путина. В 2021 году концерты артиста в РФ начали массово отменять из-за давления властей на организаторов.
Слухи о том, что Face покинул Россию, появились в СМИ в январе 2021 года. Но в интервью Гордону музыкант сказал, что уехал из страны в начале февраля, за несколько недель до нападения России на Украину.
После полномасштабного вторжения РФ Face стал одним из немногих российских музыкантов, кто поддержал Украину. Он заявил, что был в шоке после нападения, "просто оцепенел", и назвал Украину "чуть ли не единственным свободным уголком, который есть в тех краях". "Я призываю наше государство и армию одуматься и прекратить разрушение городов и жизней на территории братского народа. Я прошу прощения у всего украинского народа за те страдания, которые причинила вам наша страна. Я прошу прощения за наше государство, за самого себя, за наших людей", – написал артист в соцсети.
26-го и 27 марта выступил в Варшаве с благотворительными концертами в поддержку Украины
8 апреля министерство юстиции России внесло Face в реестр "иностранных агентов". Артист назвал это решение лучшим подарком на свой день рождения – 8 апреля ему исполнилось 25 лет. Рэпер заявил, что "вертел минюст на х...ю". "Огромная честь для меня и показатель того, что я все делаю правильно", – отметил музыкант.